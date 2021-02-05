Força máxima, em busca do tetra e seis títulos em um ano: veja como chega o Bayern para o Mundial

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Campeão da Champions League, da Bundesliga, da Copa da Alemanha, da Supercopa da Alemanha e da Supercopa da Europa, o Bayern de Munique é o grande favorito para conquistar o Mundial de Clubes. Caso confirme o favoritismo, os bávaros levantarão sua sexta taça em menos de um ano.

+ Veja a tabela do Mundial de Clubes 2020Após encantar o mundo com um futebol extremamente ofensivo na última temporada, especialmente depois de Hansi Flick assumir o comando da equipe vermelha, o Bayern quer mostrar que ainda não perdeu o fôlego e é capaz de conquistar mais.

Na próxima segunda-feira, o time alemão estreia na semifinal da Copa do Mundo de Clubes contra o Al Ahly (EGI), que eliminou o Al Duhail (QAT), às 15h (de Brasília), em busca do tetracampeonato mundial. E visando mais um troféu, os bávaros prometem ir com tudo para levantar a taça.

Mas uma velha discussão se faz necessária: os europeus dão valor ao torneio da Fifa? No que depender do diretor executivo do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, a resposta é “sim”. Em entrevista para a “Bayern Magazine”, a revista oficial do clube, o dirigente e ídolo afirmou a vontade de vencer.

- Estamos indo para o Mundial de Clubes com o objetivo claro de trazê-lo de volta a Munique. Nossa equipe e Hansi Flick atribuem grande importância a este título - disse Rummenigge.

No outono europeu, logo após a conquista da Champions e com a incerteza da realização do torneio mundial em virtude da Covid-19, Rummenigge afirmou que o técnico Flick e os principais jogadores do elenco pediram uma postura do dirigente. Segundo ele, o desejo era que o CEO do Bayern se reunisse com a Fifa pedindo a realização da competição.

- Nosso treinador e os principais jogadores estavam sentados em meu escritório porque parecia que o Mundial seria cancelado. Eles me pediram para apoiar a Fifa para sediar o torneio, porque eles realmente queriam a chance histórica de ganhar o sexto título em alguns meses - disse o ex-jogador antes de completar:

- Seis troféus em um ano é algo que apenas o Barcelona conquistou (em 2009). A vontade deles foi crucial para a Fifa, e os organizadores do torneio foram capazes de apresentar um plano de higiene sensato. Agora estamos ansiosos pelo Mundial de Clubes.VEJA OS MOTIVOS QUE LEVAM O BAYERN AO FAVORITISMO DO MUNDIAL DE CLUBES

Força máximaO técnico Hansi Flick não poupou atletas para a viagem ao Qatar. Na última segunda-feira, o Bayern divulgou os inscritos para a competição e a equipe terá força máxima na competição. Até mesmo jogadores que eram dúvida por conta da Covid-19, como Javi Martínez e Leon Goretzka, foram confirmados. Clique aqui e veja os inscritos do Bayern no Mundial.