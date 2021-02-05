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Força máxima, em busca do tetra e seis títulos em um ano: veja como chega o Bayern para o Mundial

Equipe alemã conquistou tudo o que podia ao longo da última temporada e quer igualar feito do Barcelona em 2009. Bávaros prometem força máxima em busca do tetra mundial...
LanceNet

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Publicado em 

05 fev 2021 às 09:00

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 09:00

Crédito: WOLFGANG RATTAY / POOL / AFP
Campeão da Champions League, da Bundesliga, da Copa da Alemanha, da Supercopa da Alemanha e da Supercopa da Europa, o Bayern de Munique é o grande favorito para conquistar o Mundial de Clubes. Caso confirme o favoritismo, os bávaros levantarão sua sexta taça em menos de um ano.
+ Veja a tabela do Mundial de Clubes 2020Após encantar o mundo com um futebol extremamente ofensivo na última temporada, especialmente depois de Hansi Flick assumir o comando da equipe vermelha, o Bayern quer mostrar que ainda não perdeu o fôlego e é capaz de conquistar mais.
Na próxima segunda-feira, o time alemão estreia na semifinal da Copa do Mundo de Clubes contra o Al Ahly (EGI), que eliminou o Al Duhail (QAT), às 15h (de Brasília), em busca do tetracampeonato mundial. E visando mais um troféu, os bávaros prometem ir com tudo para levantar a taça.
Mas uma velha discussão se faz necessária: os europeus dão valor ao torneio da Fifa? No que depender do diretor executivo do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, a resposta é “sim”. Em entrevista para a “Bayern Magazine”, a revista oficial do clube, o dirigente e ídolo afirmou a vontade de vencer.
- Estamos indo para o Mundial de Clubes com o objetivo claro de trazê-lo de volta a Munique. Nossa equipe e Hansi Flick atribuem grande importância a este título - disse Rummenigge.
No outono europeu, logo após a conquista da Champions e com a incerteza da realização do torneio mundial em virtude da Covid-19, Rummenigge afirmou que o técnico Flick e os principais jogadores do elenco pediram uma postura do dirigente. Segundo ele, o desejo era que o CEO do Bayern se reunisse com a Fifa pedindo a realização da competição.
- Nosso treinador e os principais jogadores estavam sentados em meu escritório porque parecia que o Mundial seria cancelado. Eles me pediram para apoiar a Fifa para sediar o torneio, porque eles realmente queriam a chance histórica de ganhar o sexto título em alguns meses - disse o ex-jogador antes de completar:
- Seis troféus em um ano é algo que apenas o Barcelona conquistou (em 2009). A vontade deles foi crucial para a Fifa, e os organizadores do torneio foram capazes de apresentar um plano de higiene sensato. Agora estamos ansiosos pelo Mundial de Clubes.VEJA OS MOTIVOS QUE LEVAM O BAYERN AO FAVORITISMO DO MUNDIAL DE CLUBES
Força máximaO técnico Hansi Flick não poupou atletas para a viagem ao Qatar. Na última segunda-feira, o Bayern divulgou os inscritos para a competição e a equipe terá força máxima na competição. Até mesmo jogadores que eram dúvida por conta da Covid-19, como Javi Martínez e Leon Goretzka, foram confirmados. Clique aqui e veja os inscritos do Bayern no Mundial.
Momento da equipeO Bayern lidera o Campeonato Alemão com certa folga (veja a tabela). Em 19 partidas disputadas, os bávaros têm 45 pontos, com 14 vitórias, três empates e apenas duas derrotas. Para efeito de comparação, nesta mesma altura da Bundesliga na temporada passada, já sob o comando de Hansi Flick, o Bayern era vice-líder, com 39 pontos, a um do então líder, o RB Leipzig.

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