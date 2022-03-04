Força da família e foco são 'armas' do meia João Paulo em seu 1º clássico pelo Cruzeiro contra o Atlético-MG

Quando chegou ao Cruzeiro, no início de dezembro do ano passado, o meia João Paulo, de 31 anos, teve um bom ano pelo Atlético-GO, chamando a atenção da Raposa. Na teoria, estava fazendo um negócio “ruim”, pois deixava o Dragão, na Série A, para encarar um desafio imenso na Série B: ajudar a tirar a Raposa do limbo da segunda divisão. Mas, o meio de campo não foge de desafios. Não fez categoria de base e conseguia bater sua bola no campo que ficava atrás de sua casa, em Guarabira, no interior da Paraíba. Foi lá que deu seus primeiros passos no mundo a bola , se profissionalizando no Desportivo Guarabira, em 2011. Ele chegou a largar a bola para vender frutas no Rio Grande do Norte, mas conseguiu sua chance no futebol e quando viajou pela primeira vez de avião, gerou “medo” na família, mãe e irmãs, que achavam perigoso largar um emprego fixo para tentar ser atleta, aos 21 anos. Sua mãe e irmãs tiverem receio quando trocou o emprego "comum" para ser atleta profissional, aos 21 anos de idade. Considera a família sua base e diz ser grato por tudo que lhe ensinaram e por sempre terem apoiado suas ideias.

Foi Márcio Azevedo, hoje no Athletico Paranaense, quem lhe conseguiu a primeira oportunidade fora da Paraíba. Viajou de avião pela primeira vez para jogar no Estanciano, em Sergipe. De lá rodou por vários times, até chegar ao Sudeste em 2017, quando atuou pelo Tombense-MG. Rodou mais um pouco, esteve na Ponte Preta, Fortaleza, Paraná, Atlético-GO e por fim, teve a primeira chance em uma equipe das consideradas “gigantes” do futebol brasileiro, o Cruzeiro. João Paulo está perto de deixar seu nome registrado na história do maior clássico de Minas Gerais, entre Atlético-MG x Cruzeiro, que será disputado neste domingo, 6 de março, às 18h, no Mineirão, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro. Ele comentou sobre sua primeira vez e o foco do time para duelar contra o estrelado Galo, de Hulk, Arana e cia. -É o primeiro clássico contra o Atlético-MG. E sabemos que é uma grande rivalidade;Estamos focados e preparados para fazer um grande jogo. Aqui, sempre há uma grande mobilização, pois o próximo jogo sempre é o mais importante, mas vamos lutar para conseguir um grande resultado no domingo-disse. O meia, pensando na sua experiência do passado, quando queria apenas uma chance de estar em campo, seja na pelada perto de casa, ou no time do Desportivo Guarabira, aceita de bom grado a forma do técnico Paulo Pezzolano de comandar a equipe, promovendo o revezamento entre os jogadores. Para ele, é uma forma de todos poderem estar prontos quando o Cruzeiro precisar. -Não acho estranho isso (o revezamento de atletas). Já vem acontecendo isso há alguns anos no futebol. Cabe aos jogadores se adaptarem ao estilo do seu comandante. Todos terão oportunidade e aqueles que forem escolhidos, deverão estar sempre preparados-comentou, o meio de campo, relatando que não teve problemas de adaptação e foi muito bem recepcionado na Raposa, apesar de saber da pressão para o time sair da Série B. Porém, João diz que o foco tem de ser jogo a jogo, campeonato a campeonato. -Fui muito bem recebido pelo Cruzeiro, jogadores, comissão técnica, funcionários. Quando você joga num clube como esse um dos maiores do Brasil, Sabemos que vai ter pressão, cobrança, Mas sei lidar com isso, pois o foco agora é o Campeonato Mineiro e Copa do Brasil. Quando a Série B estiver perto, vamos focar nela com mais afinco, já que a meta é conseguir o acesso e estamos preparados para essa situação-concluiu.