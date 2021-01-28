Fora dos planos, Eber Bessa rescinde contrato com o Botafogo

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Mal chegou e já foi embora. Esta frase pode resumir a passagem de Eber Bessa, contratado em outubro, pelo Botafogo. Foi publicada no início da noite da última terça-feira a rescisão do meio-campista com o clube de General Severiano no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. O atleta, portanto, não atua mais pelo Glorioso.

Na última semana, a diretoria colocou o jogador fora dos planos porque entendeu, em comum acordo, que ele não havia se adaptado ao futebol brasileiro. A partir de então, foi iniciado o processo de rescisão amigável do contrato.

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Eber Bessa tem proposta para retornar ao futebol português - ele atuava no Vitória de Setúbal antes de assinar com o Botafogo - e deve agilizar a mudança para a Europa antes do dia 31 de janeiro, quando a janela internacional se encerra.