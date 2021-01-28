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Fora dos planos, Eber Bessa rescinde contrato com o Botafogo

Meio-campista, que fez apenas sete partidas desde que assinou com o Alvinegro, já não tem vínculo com a equipe carioca e deve retornar para o futebol português...

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 13:39

LanceNet

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Publicado em 

28 jan 2021 às 13:39
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Mal chegou e já foi embora. Esta frase pode resumir a passagem de Eber Bessa, contratado em outubro, pelo Botafogo. Foi publicada no início da noite da última terça-feira a rescisão do meio-campista com o clube de General Severiano no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. O atleta, portanto, não atua mais pelo Glorioso.
Na última semana, a diretoria colocou o jogador fora dos planos porque entendeu, em comum acordo, que ele não havia se adaptado ao futebol brasileiro. A partir de então, foi iniciado o processo de rescisão amigável do contrato.
Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
Eber Bessa tem proposta para retornar ao futebol português - ele atuava no Vitória de Setúbal antes de assinar com o Botafogo - e deve agilizar a mudança para a Europa antes do dia 31 de janeiro, quando a janela internacional se encerra.
O meio-campista foi a primeira contratação de Túlio Lustosa, gerente de futebol, pelo Botafogo. Eber Bessa sai do clube de General Severiano tendo feito apenas sete jogos, sem gols ou assistências.

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