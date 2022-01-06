Fora dos planos do Corinthians, Danilo Avelar entra na mira do Ceará

O Ceará desponta como novo possível destino para o zagueiro e lateral-esquerdo do Corinthians, Danilo Avelar. A informação foi inicialmente publicada pelo "UOL Esporte" e confirmada pelo LANCE!.

O jogador entrou na pauta do Vozão após o recuo do Cruzeiro pelo atleta, depois da compra do clube mineiro pelo ex-atacante Ronaldo Nazário. A política da nova gestão da Raposa prevê controle de gastos para o saneamento das dívidas de quase R$ 1 bilhão que a equipe possui, e, portanto, Avelar não entraria na política cruzeirense.

Uma coisa é certa, o defensor não jogará mais pelo Corinthians, mesmo tendo contrato até dezembro de 2022, isso porque em junho o jogador, que se recuperava de uma lesão sofrida em outubro de 2020, foi autor de uma injuria racial enquanto participava de um jogo online.

O Timão chegou a estudar demitir Danilo Avelar por justa causa, mas não conseguiu mecanismos jurídicos para isso, e, então, afastou o jogador, que, mesmo se recuperando de lesão no fim da última temporada, nem sequer foi teve a sua reintegração cogitada.

Agora, cabe Corinthians e Ceará acertarem o modelo de contrato, se será por empréstimo até o fim da temporada, quando Avelar ficará livre de vínculo com o Timão, ou se essa contrato será rompido antes da validade expirar.

Técnico do Ceará, Tiago Nunes trabalhou com Danilo Avelar no Alvinegro do Parque São Jorge, em 2020, e gostaria de voltar a treinar o atleta, agora no Vozão.