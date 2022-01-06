Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fora dos planos do Corinthians, Danilo Avelar entra na mira do Ceará

Jogador chegou a ficar próximo do Cruzeiro, que recuou após ser comprado por Ronaldo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jan 2022 às 06:00

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 06:00

O Ceará desponta como novo possível destino para o zagueiro e lateral-esquerdo do Corinthians, Danilo Avelar. A informação foi inicialmente publicada pelo "UOL Esporte" e confirmada pelo LANCE!.
O jogador entrou na pauta do Vozão após o recuo do Cruzeiro pelo atleta, depois da compra do clube mineiro pelo ex-atacante Ronaldo Nazário. A política da nova gestão da Raposa prevê controle de gastos para o saneamento das dívidas de quase R$ 1 bilhão que a equipe possui, e, portanto, Avelar não entraria na política cruzeirense.
Uma coisa é certa, o defensor não jogará mais pelo Corinthians, mesmo tendo contrato até dezembro de 2022, isso porque em junho o jogador, que se recuperava de uma lesão sofrida em outubro de 2020, foi autor de uma injuria racial enquanto participava de um jogo online.
O Timão chegou a estudar demitir Danilo Avelar por justa causa, mas não conseguiu mecanismos jurídicos para isso, e, então, afastou o jogador, que, mesmo se recuperando de lesão no fim da última temporada, nem sequer foi teve a sua reintegração cogitada.
Agora, cabe Corinthians e Ceará acertarem o modelo de contrato, se será por empréstimo até o fim da temporada, quando Avelar ficará livre de vínculo com o Timão, ou se essa contrato será rompido antes da validade expirar.
Técnico do Ceará, Tiago Nunes trabalhou com Danilo Avelar no Alvinegro do Parque São Jorge, em 2020, e gostaria de voltar a treinar o atleta, agora no Vozão.
Crédito: Forammaisde100jogosdeDaniloAvelarpeloCorinthianse12golsmarcados(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados