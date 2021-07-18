Fora dos planos do Botafogo, Rhuan encaminha rescisão para acertar com time da Polônia

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Rhuan está de saída do Botafogo. O atacante encaminhou a rescisão de contrato com o Alvinegro Carioca para acertar com o Raków Częstochowa, da Polônia. Vale ressaltar que Rhuan é um dos jogadores que está fora dos planos do clube desde o começo desta temporada. A informação foi dada inicialmente pelo repórter Thiago Veras, da Super Rádio Tupi.

> ATUAÇÕES: Rafael Carioca e Warley recebem as piores notas do BotafogoRhuan, que foi revelado pelo próprio Botafogo, tem contrato com o Alvinegro até o fim deste ano. Contudo, após resolver a rescisão, deve viajar já nesta quarta-feira para acertar com o clube polonês. Segundo o site "ogol", o atacante fez 40 jogos pelo time profissional do Glorioso e marcou apenas um gol.

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Rhuan foi um dos destaques do Botafogo na categoria de base e chegou a levantar o entusiasmo da torcida na reta final de 2019, quando marcou seu único gol pelos profissionais. Esse gol, inclusive, foi contra a Chapecoense e ajudou o Alvinegro a fugir do rebaixamento naquele ano. No entanto, não conseguiu repetir mais o futebol para se firmar.

No começo do mês de maio, o jogador participou de um campeonato realizado em São Gonçalo, um munícipio do Rio de Janeiro. O atleta fez parte de uma equipe chamada "Tropa do R10". O campeonato também reuniu outros times amadores e teve uma quantidade considerável de público nos arredores do campo.