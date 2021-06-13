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futebol

Fora dos planos do Barcelona, Philippe Coutinho entra na mira do Leicester

Brasileiro não entra em campo desde o fim de 2020 por conta de uma lesão no joelho, e Barcelona tenta se desfazer do jogador. Arsenal e Everton também monitoram a situação...

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 19:43

LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2021 às 19:43
Crédito: LLUIS GENE/AFP
Sem entrar em campo desde o final de 2020, o meia-atacante Philippe Coutinho ganhou mais um pretendente do futebol inglês. Após ver o interesse de Arsenal e Everton, o brasileiro, que não deverá seguir no Barcelona, agora é alvo do Leicester, atual campeão da FA Cup.
+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaDe acordo com o jornal "Mundo Deportivo", da Catalunha, os Foxes estão dispostos a fazer uma proposta ao Barcelona no valor de 20 milhões de euros (quase R$ 124 milhões na cotação atual) para contar com o atleta. Um empréstimo, como aconteceu com o Bayern de Munique, não está descartado.
Philippe Coutinho não entra em campo pelo Barcelona desde o dia 29 de dezembro do ano passado, quando foi substituído no primeiro tempo em jogo contra o Eibar. De lá para cá, o jogador passou por três cirurgias no joelho esquerdo, sendo a última delas há quase três meses, no Brasil.
Após sua primeira cirurgia, logo depois da lesão no fim de 2020, a expectativa era que o atleta voltasse a entrar em campo entre três e quatro meses. Algumas complicações, porém, atrasaram a programação inicial, e o jogador chegou a passar por um procedimento em uma clínica no Qatar.
Na temporada que se encerrou no último fim de semana, Coutinho chegou a ser titular com o técnico Ronald Koeman após seu retorno do empréstimo ao Bayern de Munique. Antes da lesão, o atleta entrou em campo 14 vezes e marcou três gols, além de dar duas assistências.

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