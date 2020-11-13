Fora dos planos de Felipão, Marquinhos Gabriel busca acerto financeiro para deixar o Cruzeiro

O meia Marquinhos Gabriel busca um acerto com o Cruzeiro para deixar clube. O jogador pediu para não ser relacionado para os últimos jogos da Raposa, contra Botafogo-SP e Guarani, pela Série B. Assim, já não faz mais parte dos planos do técnico Luiz Felipe Scolari. Todavia, o jogador ainda tem pendências financeiras com a Raposa, como noticiou o GE, com confirmação pelo L!. O contrato de Marquinhos Gabriel vai até o fim de 2021 e o Cruzeiro vai ouvir propostas de outros times e buscar uma negociação definitiva ou mais um empréstimo. O técnico Felipão foi quem revelou a situação do jogador, ao ser questionado o motivo dele não estar em campo contra o Botafogo-SP. Era claro a insatisfação do treinador, o que gerou a retirada do meia de vez do grupo que seguirá lutando pelo acesso na Série B. Marquinhos Gabriel chegou ao time azul em 2019 e não correspondeu na maioria dos jogos. Com o rebaixamento do Cruzeiro no fim de 2019, foi um dos atletas que saiu da Raposa para reduzir custos. Ele foi emprestado ao Athletico-PR, mas perdeu espaço no time paranaense e retornou à Toca da Raposa, fazendo apenas quatro jogos na Série B, também sem grandes apresentações.