Fora do Z-4, Bahia quer engatar outra marca positiva

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O fim de semana do Bahia começa de maneira mais tranquila. Após o triunfo contra o Botafogo, o Esquadrão de Aço saiu da lanterna e consequentemente da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.Agora, a meta do técnico Mano Menezes e elenco é engatar o segundo resultado positivo de maneira consecutiva, algo que não acontece desde 16 de agosto.

Naquela data, o Tricolor vinha de triunfo contra o Coritiba e levou a melhor diante do Bragantino, com gol marcado nos minutos finais pelo zagueiro Ernando.

Depois da vitória contra o Massa Bruta, o Bahia engatou uma série de resultados negativos, que fizeram o time fica no jejum de nove rodadas sem vencer.