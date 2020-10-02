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futebol

Fora do Z-4, Bahia quer engatar outra marca positiva

Última vez que o Esquadrão engatou duas vitórias consecutivas no Brasileirão aconteceu em agosto...

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 13:43

LanceNet

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Publicado em 

02 out 2020 às 13:43
Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia
O fim de semana do Bahia começa de maneira mais tranquila. Após o triunfo contra o Botafogo, o Esquadrão de Aço saiu da lanterna e consequentemente da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.Agora, a meta do técnico Mano Menezes e elenco é engatar o segundo resultado positivo de maneira consecutiva, algo que não acontece desde 16 de agosto.
Naquela data, o Tricolor vinha de triunfo contra o Coritiba e levou a melhor diante do Bragantino, com gol marcado nos minutos finais pelo zagueiro Ernando.
Depois da vitória contra o Massa Bruta, o Bahia engatou uma série de resultados negativos, que fizeram o time fica no jejum de nove rodadas sem vencer.
Após 12 rodadas disputadas, o Bahia está na 16ª colocação, uma acima do Z-4, com 12 pontos conquistados.

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