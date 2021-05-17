Fora do Troféu do Interior, Bragantino foca em recuperação na Sul-Americana

Crédito: Massa Bruta colocou uma equipe reserva no fim de semana (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

No último domingo (16), a Ponte Preta eliminou o Bragantino nos pênaltis pela semifinal do Troféu do Interior em partida onde o Braga usou, essencialmente, a equipe considerada reserva.>As dez primeiras rodadas do Bragantino no BrasileirãoCom a queda, o calendário no curto prazo do time de Bragança Paulista passou a ser voltado exclusivamente para a Copa Sul-Americana onde, diante de Talleres-ARG e Tolima-COL como visitante, o time precisa vencer e torcer contra ao menos um tropeço do Emelec-EQU para avançar as oitavas de final.

Nesse momento, o time está em segundo lugar do Grupo G com seis pontos ganhos, um a menos do que o clube equatoriano. O clube da Argentina é o terceiro com cinco enquanto os colombianos seguram a lanterna com três pontos.