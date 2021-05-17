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futebol

Fora do Troféu do Interior, Bragantino foca em recuperação na Sul-Americana

Derrota nas penalidades para a Ponte Preta no último domingo (16) fez o Massa Bruta ter dois jogos seguidos na competição continental...

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 17:53

LanceNet

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Publicado em 

17 mai 2021 às 17:53
Crédito: Massa Bruta colocou uma equipe reserva no fim de semana (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
No último domingo (16), a Ponte Preta eliminou o Bragantino nos pênaltis pela semifinal do Troféu do Interior em partida onde o Braga usou, essencialmente, a equipe considerada reserva.>As dez primeiras rodadas do Bragantino no BrasileirãoCom a queda, o calendário no curto prazo do time de Bragança Paulista passou a ser voltado exclusivamente para a Copa Sul-Americana onde, diante de Talleres-ARG e Tolima-COL como visitante, o time precisa vencer e torcer contra ao menos um tropeço do Emelec-EQU para avançar as oitavas de final.
Nesse momento, o time está em segundo lugar do Grupo G com seis pontos ganhos, um a menos do que o clube equatoriano. O clube da Argentina é o terceiro com cinco enquanto os colombianos seguram a lanterna com três pontos.
Enquanto os reservas disputavam a partida da semifinal do Troféu do Interior, boa parte dos titulares já estavam concentrados no hotel em Guarulhos para, na manhã dessa segunda-feira (17), fazerem um voo até Buenos Aires. Na parte da tarde, a equipe embarcou para o local da partida da próxima terça-feira (Córdoba) em uma viagem com duração aproximada de 1h15.

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