Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fora do Fla-Flu: Diego Alves será desfalque do Flamengo pelo segundo jogo seguido

Goleiro não se recuperou a tempo de enfrentar o Fluminense, nesta quarta, pelo Brasileiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jan 2021 às 14:51

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 14:51

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo realizou o último treino preparativo para enfrentar o Fluminense na manhã desta terça-feira, no Ninho do Urubu. Hoje é a véspera do clássico, a ser realizado às 21h30 de amanhã, e o Rubro-Negro teve a confirmação da ausência de Diego Alves pelo segundo jogo consecutivo. O goleiro ainda não se recuperou de uma lesão na coxa direita e seguiu a preparação apenas no departamento médico, sem ir a campo. Ele ainda alimenta expectativa de voltar contra o Ceará, no fim de semana.
Por outro lado, Michael, desfalque no último jogo assim como o camisa 1 (no empate com o Fortaleza), está recuperado de dores no joelho e voltará a ser relacionado por Rogério Ceni.
Outras voltas, só que naturais, são as de Gabigol e Filipe Luís, que estavam suspensos na rodada passada. Já para o jogo desta quarta, Vitinho é quem será desfalque por estar suspenso.
A provável formação do Flamengo é a seguinte: Hugo Souza; Isla, Rodrigo Caio, Natan e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.
> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
O Fla-Flu será válido pela 28ª rodada do Brasileiro. Neste momento, o Flamengo está com 49 pontos (sete atrás do líder, São Paulo), em terceiro lugar e com um jogo a menos na tabela em relação ao Tricolor e ao Atlético-MG, o segundo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados