Fora de casa, RB Leipzig goleia Borussia Dortmund pela Bundesliga

O Borussia Dortmund foi goleado por 4 a 1 pelo RB Leipzig no Signal Iduna Park pela 28ª rodada da Bundesliga. O Leipzig foi bem no jogo e aproveitou a desorganização defensiva do Dortmund para atropelar o adversário em sua própria casa.> Veja a tabela da Bundesliga

LAIMER DUAS VEZES!O Leipzig aproveitou a falha da organização defensiva do Borussia Dortmund e abriu o placar. Aos 21 minutos, Laimer roubou a bola de Emre Can, tocou para André silva que rolou para Nkunku. Laimer correu na diagonal para receber e tocou na saída do goleiro para marcar o primeiro do jogo. Depois, aos 30 minutos, Nkunku cruzou, a bola bateu no Hummels, sobrou para Laimer que pegou de primeira, a bola desviou em Emre Can e enganou o goleiro.

VIROU PASSEIO!Mais uma vez o Leipzig aproveitou a desorganização defensiva do adversário e ampliou o placar. Aos 12 minutos do segundo tempo, Laimer recebeu no meio, carregou e tocou para Nkunku, que tabelou no meio e bateu cruzado para marcar o terceiro gol do jogo.

MALEN DIMINUI!O Borussia Dortmund chegou a diminuir com Malen após cobrança de escanteio. Aos 39 minutos, a bola foi lançada na área, sobrou para Emre Can que tocou para trás para Malen subir e marcar de cabeça.