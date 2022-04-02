Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fora de casa, RB Leipzig goleia Borussia Dortmund pela Bundesliga

O Leipzig soube muito bem aproveitar as falhas defensivas do Dortmund e atropelou a equipe da casa pelo Campeonato Alemão
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 abr 2022 às 15:42

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 15:42

O Borussia Dortmund foi goleado por 4 a 1 pelo RB Leipzig no Signal Iduna Park pela 28ª rodada da Bundesliga. O Leipzig foi bem no jogo e aproveitou a desorganização defensiva do Dortmund para atropelar o adversário em sua própria casa.> Veja a tabela da Bundesliga
LAIMER DUAS VEZES!O Leipzig aproveitou a falha da organização defensiva do Borussia Dortmund e abriu o placar. Aos 21 minutos, Laimer roubou a bola de Emre Can, tocou para André silva que rolou para Nkunku. Laimer correu na diagonal para receber e tocou na saída do goleiro para marcar o primeiro do jogo. Depois, aos 30 minutos, Nkunku cruzou, a bola bateu no Hummels, sobrou para Laimer que pegou de primeira, a bola desviou em Emre Can e enganou o goleiro.
VIROU PASSEIO!Mais uma vez o Leipzig aproveitou a desorganização defensiva do adversário e ampliou o placar. Aos 12 minutos do segundo tempo, Laimer recebeu no meio, carregou e tocou para Nkunku, que tabelou no meio e bateu cruzado para marcar o terceiro gol do jogo.
MALEN DIMINUI!O Borussia Dortmund chegou a diminuir com Malen após cobrança de escanteio. Aos 39 minutos, a bola foi lançada na área, sobrou para Emre Can que tocou para trás para Malen subir e marcar de cabeça.
VEIO A GOLEADA!Mesmo com o gol de Malen, o Leipzig atacou e anotou a goleada. Nkunku recebu na ponta, carregou para o meio e tocou para Dani Olmo, que acertou um belo chute de fora da área para definir o resultado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

borussia dortmund
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Tentamos ser os melhores pais': Victoria Beckham dá primeira declaração sobre briga com o filho Brooklyn
Imagem BBC Brasil
O que se sabe sobre o cessar-fogo entre Líbano e Israel
Bruno Passoni, Bruno Araújo, Karine Karam, Luiz Lara e Marcello Moraes
Veja como foi o lançamento do 34º Recall de Marcas de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados