Fora de casa, Palmeiras sai com empate contra o Santos pelo Brasileirão Feminino

Na noite desse domingo (16), o Palmeiras foi até a Vila Belmiro para enfrentar o Santos pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1. O Clássico da Saudade deu empate por 0 a 0. Com isso, o time alviverde se mantém na liderança da tabela, mas espera a partida do Corinthians de amanhã, pois, se as rivais ganharem, passam as Palestrinas. Até agora, o Verdão está invicto no Brasileirão.O Palmeiras entrou em campo com a sua formação que vem sendo mais comum: Jully; Rafaelle, Agustinha e Thais; Bruna Calderan (Rafa Andrade), Camilinha (Dandara), Julia Bianchi (Carol Baiana), Ary Borges (Otti) e Katrine; Chú (Duda Santos) e Bia Zaneratto.Já no começo do primeiro tempo, os dois times atacaram muito, criando boas chances, com equilíbrio entre as duas partes. O Palmeiras pecou nas finalizações, fato que vem se repetindo nas últimas partidas. Bia Zaneratto perdeu duas chances claras de gol, deixando a bola com a goleira Michelle.