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Fora de casa, Palmeiras sai com empate contra o Santos pelo Brasileirão Feminino

A boa atuação das goleiras foi o destaque do clássico, que também ficou marcado pelo equilíbrio entre os dois times...
LanceNet

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Publicado em 

16 mai 2021 às 20:18

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 20:18

Crédito: Jhony Silva
Na noite desse domingo (16), o Palmeiras foi até a Vila Belmiro para enfrentar o Santos pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1. O Clássico da Saudade deu empate por 0 a 0. Com isso, o time alviverde se mantém na liderança da tabela, mas espera a partida do Corinthians de amanhã, pois, se as rivais ganharem, passam as Palestrinas. Até agora, o Verdão está invicto no Brasileirão.O Palmeiras entrou em campo com a sua formação que vem sendo mais comum: Jully; Rafaelle, Agustinha e Thais; Bruna Calderan (Rafa Andrade), Camilinha (Dandara), Julia Bianchi (Carol Baiana), Ary Borges (Otti) e Katrine; Chú (Duda Santos) e Bia Zaneratto.Já no começo do primeiro tempo, os dois times atacaram muito, criando boas chances, com equilíbrio entre as duas partes. O Palmeiras pecou nas finalizações, fato que vem se repetindo nas últimas partidas. Bia Zaneratto perdeu duas chances claras de gol, deixando a bola com a goleira Michelle.
O segundo tempo do clássico começou da mesma maneira. Logo no retorno, a atleta Chú foi substituída pela meia Duda Santos. O time do Palmeiras subiu um pouco as suas linhas e chegou mais ao gol adversário. As chances foram muitas, mas o Santos marcou bem atletas como a Bia Zaneratto e conseguiu segurar a pressão alviverde.
Pelo Verdão, o grande destaque foi a goleira Jully que, com boas defesas, a cada dia mais vai ganhando segurança e ficando na frente de uma possível briga pela titularidade. A próxima partida das Palestrinas é no domingo (23), em casa, contra o Bahia, que briga no final da tabela, às 15h.

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