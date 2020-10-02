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Fora de casa, Palmeiras empata com Grêmio pelo Brasileirão Feminino

Time alviverde mantém invencibilidade, agora com nove jogos sem derrota, e se candidata a avançar na competição 
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LanceNet

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Publicado em 

01 out 2020 às 21:27

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 21:27

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Na noite dessa quinta-feira (1), o Palmeiras foi até Porto Alegre jogar contra o Grêmio e voltou para casa com um empate por 0 a 0. A partida foi válida pela 12º rodada do Campeonato Brasileiro A1. O resultado mantém a sequência invicta do time alviverde, chegando aos nove jogos sem perder.
O primeiro tempo foi cheio de boas chances para o Palmeiras, mas as bolas pararam nas mãos da Raíssa, goleira adversária. O Verdão apertou a marcação, mas também sentiu a pressão do Grêmio. Vivi foi um dos destaques do time, a goleira fez boas defesas e ajudou a segurar o resultado.
Ricardo Belli voltou com mudanças para o segundo tempo, Janaína saiu e entrou Vitória, formando uma defesa com apenas duas zagueiras. Além disso, o técnico tirou Ary Borges, Camilinha e Nicoly e deu chances para Angelina, Rosana e Lurdinha.Depois das mudanças, o Verdão ficou um pouco perdido, fazendo com que o Grêmio gostasse mais do jogo e dificultasse a vida do sistema defensivo. Carla Nunes, artilheira do time e do campeonato, ficou a partida inteira muito bem marcada e não ofereceu perigo ao gol gremista.
Nos últimos dez minutos, Belli fez a última mudança, tirando Bianca e colocando Ottilia. Além disso, Thais, zagueira, foi expulsa nos instantes finais.
A próxima partida do Palmeiras é na segunda-feira (5), o time enfrenta o Internacional, no Allianz Parque, às 15h (de Brasília). Bianca, que foi a capitã do time, e Ary Borges, levaram o segundo cartão e estão fora da partida. Com o empate, o Palmeiras soma 24 pontos, mesma pontuação das gaúchas – próximas adversárias, e ocupa a terceira posição do Campeonato Brasileiro A1.

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