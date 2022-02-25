Fora de casa, o Botafogo-PB vence o Sport pela Copa do Nordeste

Na Ilha do Retiro, em Recife, em partida válida pela antepenúltima rodada da Copa do Nordeste, o Botafogo-PB venceu fora de casa o Sport pelo placar de 1 a 0. O gol do triunfo do Belo saiu aos 29 minutos da etapa complementar marcado por Gustavo Coutinho. Com o resultado, o Belo subiu para 5ª posição, com 8 pontos. O Leão fica com 7 pontos e na 4ª colocação.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO próximo jogo do Sport pela Copa do Nordeste é contra o Altos, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, dia 27 de fevereiro. Já o Botafogo-PB enfrenta o Sergipe, no estádio Almeidão, em João Pessoa, dia 02 de março. O jogoPRIMEIRO TEMPOSPORT PERDE GRANDE CHANCEOs 10 primeiros minutos da partida entre Sport e Botafogo-PB foi marcado por um grande domínio do Leão e com uma oportunidade incrível desperdiçada. Aos 3 minutos, Luciano Jubá fez belíssima jogada e passou para Rodrigão. De frente para o gol, o atacante acabou chutando para fora.

JOGO TEM QUEDA DE RENDIMENTOCom o passar dos minutos, o jogo tem queda drástica de rendimento. Por mais de 20 minutos as duas equipes ficaram sem criar nada. Muito por culpa da marcação das defesas, mas também pela pouca contundência dos ataques.

RETA FINAL DE BOAS OPORTUNIDADESApós quase 20 minutos de pura falta de criatividade, os dois times resolveram ir ao ataque na reta final do primeiro tempo. Cada equipe teve pelo menos duas oportunidades, mas Sport e Botafogo-PB não conseguiram colocar a bola para dentro.

SEGUNDO TEMPOBOTAFOGO-PB SE DEFENDE, SPORT TENTAO Botafogo-PB se mantinha firme na defesa, procurava dar o mínimo de espaço para os pernambucanos e esperava uma bola para tentar vencer o jogo. Por falar em tentar, o Sport criou duas chances em 15 minutos, mas Flávio Souza e Rafael Thyere desperdiçaram.

BELO CRESCE NO JOGO E ABRE O PLACARQuando o Botafogo-PB percebeu que o Sport pouco assustava, os paraibanos foram para cima em busca do gol. E após criar boas chances, o Belo conseguiu seu gol. Aos 29 minutos, após bola levantada na área, Gustavo Coutinho aproveitou o rebote do goleiro Mailson e colocou para dentro: 1 a 0.