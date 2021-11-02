Fora de casa, Chelsea bate o Malmö e conquista a terceira vitória na Champions League

Triunfo dos Blues na Champions League. Nesta terça-feira, pelo Grupo H da competição europeia, o Chelsea visitou o Malmö e os atuais campeões venceram os suecos por 1 a 0 no Eleda Stadium. O único gol da partida foi marcado pelo marroquino Hakim Ziyech.PRESSÃO INEFICIENTEJogando fora de casa, o Chelsea tomou conta da partida desde o início, mas não conseguiu abrir o placar na etapa inicial. Ao todo, foram 14 finalizações dos atuais campeões europeus contra apenas duas dos suecos. A melhor chance foi com Havertz, que parou em defesa do goleiro Johan Dahlin.
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FICOU FÁCILNo segundo tempo, a pressão do Chelsea continuou e o time de Thomas Tuchel abriu o placar aos dez minutos. Havertz entregou para Hudson-Odoi na direita, que foi na linha de fundo e cruzou rasteiro para Ziyech. O camisa 22, sozinho, só precisou escorar para o fundo das redes.
SITUAÇÃOCom a vitória, o Chelsea chegou aos nove pontos em quatro partidas e ficou em situação confortável rumo às oitavas de final. O Malmö, por sua vez, segue zerado e não tem mais chances de classificação.
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SEQUÊNCIAA Champions League agora terá uma pausa de três semanas e volta somente no fim de novembro. No dia 23, o Malmö encara o Zenit, mais uma vez em casa, enquanto o Chelsea, também eu seus domínios, tem compromisso com a Juventus.