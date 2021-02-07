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futebol

Fora de casa, Chelsea bate o lanterna Sheffield e se aproxima do G-4 do Inglês

Equipe londrina chega à terceira vitória consecutiva sob o comando de Thomas Tuchel e está na cola do Liverpool na briga por uma vaga na próxima edição da Champions League...
LanceNet

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Publicado em 

07 fev 2021 às 18:15

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 18:15

Crédito: OLI SCARFF / POOL / AFP
Invicto com Tuchel. No quarto jogo sob o comando do técnico alemão, o Chelsea visitou o Sheffield United neste domingo, e os Blues venceram por 2 a 1 no Estádio Bramall Lane. Com o resultado, a equipe londrina chegou aos 39 pontos e está somente a um da zona de classificação para a Champions.
+ Veja a tabela da Premier LeagueDOMÍNIO AZULJogando fora de casa, o Chelsea dominou o primeiro tempo e o time de Thomas Tuchel foi para o intervalo vencendo por 1 a 0. No fim da etapa inicial, Chilwell lançou para Werner, que tocou para trás dentro da área. O meia Mason Mount chegou batendo de primeira para abrir o placar no Bramall Lane.
SEGUNDO TEMPO EQUILIBRADONa etapa final, o Sheffiled precisou sair para o jogo em busca do gol de empate, que saiu aos nove minutos. McBurnie fez jogada pela esquerda e tocou para Burke. Rüdiger tentou recuar para Mendy, mas não percebeu o goleiro saindo e fez contra. Três minutos depois, em cobrança de pênalti, Jorginho colocou os Blues na frente de novo.
PERTO DO G-4Com o resultado, o Chelsea chegou aos 39 pontos e agora está na quinta colocação do Campeonato Inglês. Sonhando com uma vaga na próxima edição da Champions League, o time de Londres está a um ponto do Liverpool, o quarto colocado.
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SEQUÊNCIA​Na próxima rodada da Premier League, o Chelsea encara o Newcastle, em casa, enquanto o Sheffield visita o West Ham.

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