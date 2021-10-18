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futebol

Fora de casa, Chapecoense mais venceu do que perdeu para o Bahia na história

Adversários da próxima rodada do Campeonato Brasileiro se encontraram nessas condições em quatro oportunidades...
LanceNet

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Publicado em 

18 out 2021 às 18:13

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 18:13

Crédito: (Márcio Cunha|ACF
O próximo compromisso da Chapecoense pelo Brasileirão será somente no próximo domingo (24) onde a equipe viaja até Salvador para encarar o Bahia, outro clube que também briga na parte de baixo da tabela. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSE, se a atual campanha da equipe que ocupa a lanterna da competição com 15 pontos atrás do primeiro time fora do Z4 (o próprio Bahia) não inspira confiança no torcedor, o histórico da Chape atuando como visitante frente ao próximo adversário apresenta números animadores.
Ao todo, o Verdão do Oeste já jogou contra a equipe baiana quatro vezes como visitante onde conseguiu duas vitórias, um empate e somente uma derrota. O revés em questão ocorreu no Brasileirão de 2018 onde Élber marcou o único tento da partida. Na época, a Chapecoense era dirigida por Claudinei Oliveira.
Depois de enfrentar o Bahia, a Chape ainda terá outro jogo como visitante onde joga contra o Corinthians para, somente na 30ª Rodada, retornar a Arena Condá. No confronto em questão, a equipe enfrentará o Flamengo.

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