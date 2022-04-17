Fora de casa, Benfica vence o clássico contra o Sporting e diminui distância para o rival no Português

Vitória encarnada no clássico lisboeta. Neste domingo, o Benfica visitou o Sporting pela 30ª rodada do Campeonato Português e as Águias venceram os Leões por 2 a 0, no Estádio José Alvalade. Darwin Núñez e Gil Dias marcaram os gols, que deixou o time vermelho vivo na luta por vaga na fase de grupos da Champions League.O primeiro gol da partida saiu aos 13 minutos de jogo, com o artilheiro Darwin Núñez. O uruguaio recebeu lançamento de Vertonghen, ganhou da marcação na corrida e na força, e tocou por cobertura na saída do goleiro Adán. Foi o 25º gol do camisa 9 nesta edição da Primeira Liga.

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No segundo tempo, o Sporting foi quem pressionou mais pelo gol de empate, mas quem balançou as redes foi novamente o Benfica. Em rápido contra-ataque nos acréscimos da partida, Darwin Núñez serviu Gil Dias, que teve tempo dominar e bater por baixo do goleiro para decretar a vitória vermelha.

Com o resultado, o Benfica chegou aos 67 pontos e agora está a seis do Sporting, que segue com 73, na segunda colocação. As duas equipes brigam pela vaga direta para a próxima edição da Champions League, enquanto o terceiro irá para a fase prévia. O Porto lidera com 82 pontos.

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O Sporting volta a campo na próxima quinta-feira, quando enfrenta o Porto pela semifinal da Taça de Portugal. O Benfica, por sua vez, tem compromisso somente no próximo sábado, quando encara o Famalicão, pelo Campeonato Português.