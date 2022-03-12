Fora da relação para o jogo, Luiz Henrique viaja com amigos para ver Fluminense e Boavista pelo Carioca

Algumas horas após a notícia da saída de Luiz Henrique do Fluminense, o jogador publicou uma foto que surpreendeu a torcida. Mesmo sem estar relacionado, o Moleque de Xerém foi para o Estádio Elcyr Resende com amigos e a esposa. A previsão é de que o camisa 11 seja vendido em julho para o Betis por 13 milhões de euros (R$70 milhões na cotação atual).Em seu Instagram, Luiz Henrique compartilhou uma foto em uma van, com a legenda 'Partiu Bacaxá'. Cria de Xerém, o atacante sempre destacou sua identificação com o Fluminense e a torcida tricolor. Recentemente, ele foi flagrado em um dos bastidores do Carioca, publicado pelo clube, cantando músicas da arquibancada antes de entrar em campo.