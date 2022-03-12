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Fora da relação para o jogo, Luiz Henrique viaja com amigos para ver Fluminense e Boavista pelo Carioca

Atacante viajou para ver o jogo do Fluminense com amigos e esposa; Luiz Henrique está com a venda encaminhada para o Betis...
LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2022 às 16:44

Publicado em 12 de Março de 2022 às 16:44

Algumas horas após a notícia da saída de Luiz Henrique do Fluminense, o jogador publicou uma foto que surpreendeu a torcida. Mesmo sem estar relacionado, o Moleque de Xerém foi para o Estádio Elcyr Resende com amigos e a esposa. A previsão é de que o camisa 11 seja vendido em julho para o Betis por 13 milhões de euros (R$70 milhões na cotação atual).Em seu Instagram, Luiz Henrique compartilhou uma foto em uma van, com a legenda 'Partiu Bacaxá'. Cria de Xerém, o atacante sempre destacou sua identificação com o Fluminense e a torcida tricolor. Recentemente, ele foi flagrado em um dos bastidores do Carioca, publicado pelo clube, cantando músicas da arquibancada antes de entrar em campo.
O jovem tem contrato com o Fluminense até 2025 e é considerado o maior ativo do clube, que detém 100% dos seus direitos econômicos. O clube carioca planeja arrecadar entre R$ 90 e R$ 100 milhões em transferências nesta temporada e, após as negociações de Nino e Gabriel Teixeira fracassarem, Luiz Henrique se tornou a maior possibilidade de venda.
> Veja e simule a tabela do Carioca(Reprodução/Instagram/@luizhenrique_11)
Crédito: LuizHenriqueserávendidoparaoBetispor13milhõesdeeuros(Foto:LucasMerçon/Fluminense

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