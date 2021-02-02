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Fora contra o Vasco, Rodrigo Caio segue em recuperação no Flamengo

O zagueiro está em recuperação de lesão muscular na coxa direita...
LanceNet

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Publicado em 

02 fev 2021 às 20:55

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 20:55

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Fora das últimas três partidas do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, o zagueiro Rodrigo Caio segue em tratamento no Ninho do Urubu. Nesta terça, na reapresentação do elenco após a vitória por 3 a 0, o camisa 3 seguiu trabalhando isolado do grupo, dando sequência a sua recuperação da lesão muscular na coxa direita, sofrida no jogo contra o Palmeiras, em 21 de janeiro.
Rogério Ceni não terá o zagueiro, mais uma vez, diante do Vasco, na quinta. A tendência é de que o treinador mantenha Willian Arão e Gustavo Henrique na defesa. Diego Alves e Gerson, também em tratamento no Ninho, são dúvidas.> Confira a classificação e simule as rodadas finais do Brasileirão!

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