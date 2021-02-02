Fora contra o Vasco, Rodrigo Caio segue em recuperação no Flamengo

Fora das últimas três partidas do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, o zagueiro Rodrigo Caio segue em tratamento no Ninho do Urubu. Nesta terça, na reapresentação do elenco após a vitória por 3 a 0, o camisa 3 seguiu trabalhando isolado do grupo, dando sequência a sua recuperação da lesão muscular na coxa direita, sofrida no jogo contra o Palmeiras, em 21 de janeiro.