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Fora contra o Internacional, Nonato teve bons números em vitória do Fluminense

Jogador está emprestado pelo Colorado e, portanto, não poderá jogar no sábado, mas foi bem na virada contra o Vila Nova...
LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2022 às 12:00

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 12:00

Acionado aos 26 minutos do primeiro tempo após lesão de Yago Felipe, Nonato foi importante para a virada do Fluminense por 3 a 2 sobre o Vila Nova, na última terça-feira. Foi dele a assistência para Fred marcar o gol da vitória na ida da terceira fase da Copa do Brasil. Mas o Tricolor não poderá contar com o volante na próxima partida. Emprestado pelo Internacional, o jogador não poderá entrar em campo no sábado, pelo Campeonato Brasileiro.Em 64 minutos, Nonato deu 47 passes certos, errou apenas uma das seis bolas longas tentadas, ganhou metade dos duelos no chão e completou três dribles. Ele também finalizou duas vezes (uma no alvo e outra fora), cometeu uma falta e sofreu outra, além de criar uma grande chance e dar um passe decisivo, encontrando Fred já nos minutos finais.
Veja a tabela da Copa do Brasil
Nonato se juntará a Felipe Melo e também Luan Freitas, ambos em processo de recuperação após cirurgia no joelho direito, como desfalques do Fluminense para o jogo deste sábado, às 19h, no Maracanã. Yago Felipe e Caio Paulista, que sentiram no duelo de terça-feira, ficaram na academia nesta quinta, mas têm chances boas de jogar.
O Fluminense é o sexto colocado no Campeonato Brasileiro, com quatro pontos em dois jogos. Depois do Internacional, ainda terá a terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana diante do Unión Santa Fe em casa, na terça-feira, às 21h30.
Crédito: NonatoentrouaindanoprimeirotempodavitóriadoFluminensedevirada(Foto:MailsonSantana/FluminenseFC

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