Fora contra o Internacional, Nonato teve bons números em vitória do Fluminense

Acionado aos 26 minutos do primeiro tempo após lesão de Yago Felipe, Nonato foi importante para a virada do Fluminense por 3 a 2 sobre o Vila Nova, na última terça-feira. Foi dele a assistência para Fred marcar o gol da vitória na ida da terceira fase da Copa do Brasil. Mas o Tricolor não poderá contar com o volante na próxima partida. Emprestado pelo Internacional, o jogador não poderá entrar em campo no sábado, pelo Campeonato Brasileiro.Em 64 minutos, Nonato deu 47 passes certos, errou apenas uma das seis bolas longas tentadas, ganhou metade dos duelos no chão e completou três dribles. Ele também finalizou duas vezes (uma no alvo e outra fora), cometeu uma falta e sofreu outra, além de criar uma grande chance e dar um passe decisivo, encontrando Fred já nos minutos finais.