Fôlego com saídas, mas grandes problemas: finanças do Vasco às vésperas da posse de Jorge Salgado

O campeonato não acabou, mas o ano virou e, com ele, a proximidade do início do mandato de Jorge Salgado como presidente do Vasco. O presidente que vai herdar, após posse prevista - mas ainda não marcada - para semana que vem um time lutando contra o rebaixamento e um clube com graves problemas financeiros. Mas que teve recente fôlego com a diminuição na folha salarial após o último dezembro.As saídas de jogadores como Breno, Ramon, Bruno Cosendey, Fellipe Bastos e Ribamar, mais dirigentes e funcionários do departamento de futebol, como André Mazzuco e Paulo César Gusmão, reduziram os custos em cerca de R$ 700 mil. Isso de um mês para o outro, mas não significa que as coisas estão tão facilitadas assim para a nova gestão.
Tanto que os atrasos nos pagamentos persistem. Em tese, o clube deve, aos funcionários e jogadores, os salários relativos a novembro, dezembro e o 13º. Na prática, por acordo interno, a folha do último mês vence somente no dia 20 do seguinte. Dois meses em atraso, de todo modo.
Aos olhos externos, a situação é um pouco menos pior à que Alexandre Campello encontrou três anos atrás. Os três meses de atraso, e o risco de perda de ativos, bateram na porta diversas vezes no mandato que está encerrando. Por outro lado, a atual diretoria chegou a celebrar mais folhas salariais pagas do que meses da gestão.
Isso sem contar outras dívidas, que se avolumam nas centenas de milhões de reais. A transição tem ocorrido, mas o grupo de Jorge Salgado tem uma missão evidente: apagar o incêndio financeiro assim que assumir o clube.
Na JustiçaA posse está prevista para semana que vem, embora ainda não tenha sido marcada. Jorge Salgado entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF), contra um movimento do partido Solidariedade. A decisão mais recente da Justiça definiu Salgado como o sucessor de Alexandre Campello, mas os bastidores seguem quentes em São Januário.