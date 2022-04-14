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'Foi o melhor volante com quem eu já trabalhei', diz Luxemburgo sobre Rincón

Técnico comandou colombiano em passagens por Corinthians e Palmeiras...
LanceNet

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Publicado em 

14 abr 2022 às 16:33

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 16:33

Técnico de Freddy Rincón em duas oportunidades, pelos rivais Palmeiras e Corinthians, Vanderlei Luxemburgo usou suas redes sociais para se despedir do colombiano, que morreu aos 55 anos na madrugada desta quinta-feira (14) após sofrer acidente de carro.Atualmente sem clube, Luxemburgo afirmou que Rincón foi 'o melhor volante com quem já trabalhou' e o elevou a um dos maiores jogadores da história.
- Perdemos um dos maiores jogadores de todos os tempos do futebol mundial. Talento puro, profissionalismo sensacional, a responsabilidade dele o tempo todo, comprometimento tático, só tenho a elogiar. Meus pêsames à família, todo os meus sentimentos. Lamento muito morrer tão jovem, tão precoce. Era um ser humano fantástico. Vou sentir muita falta, o futebol vai sentir falta. Vamos lembrar sempre o que ele fez pelo futebol. Foi o melhor volante com quem trabalhei. Vai com Deus.
A dupla Rincón e Luxemburgo conquistou junta o título Paulista de 1994, pelo Verdão, e o Brasileirão de 1998, pelo Timão.
Foi Luxemburgo quem decidiu mudar a função tática de Rincón e torná-lo peça essencial e ídolo dos corintianos. Até então meia, o treinador recuou o colombiano como volante quando o contratou na chegada ao Timão, em 1997. + Luto por Rincón: Lembre momentos marcantes da carreira do colombiano
Crédito: RincónemaçãopeloCorinthiansdeLuxemburgoem1998:umtítulobrasileirojuntos(FOTO:Divulgação/Corinthians

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