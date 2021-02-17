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futebol

Foguinho fala sobre expectativa de faturar mais um título com a Chape

Jovem está animado com a possibilidade de encarar o Joinville no fim de semana...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 17:22

LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2021 às 17:22
Crédito: Márcio Cunha/Chapecoense
O próximo domingo é decisivo para a Chapecoense. O Verdão do Oeste abre a temporada diante do Joinville, em duelo que vale a taça da Recopa Catarinense.
+ Veja jogadores “sumidos” que seu time poderia tentar contratar para 2021
Dentro do elenco, o clima é de pura expectativa, ainda mais para o jovem Foguinho, que projeta o terceiro título do clube em menos de um ano.
‘Seria o terceiro título em menos de um ano. Seria muito importante para iniciar a temporada. Tivemos algumas perdas no elenco, mas quem ficou, e participou da temporada passada, tem totais condições de fazer um grande jogo’, afirmou na coletiva.
+ E se os clubes brasileiros fossem comparados com escolas de samba?
Vale lembrar que, antes da Recopa Catarinense, a Chape faturou a Série B e o Catarinense em 2020.

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