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Foco na S/A: Botafogo trava buscas por jogadores de peso

Após final infeliz com Yaya Touré, Comitê Executivo de Futebol do Alvinegro congela tratativas com estes atletas e busca finalizar questões burocráticas do clube-empresa...
LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2020 às 09:30

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 09:30

Crédito: Divulgação/Fifa
O Botafogo tomou um baque com a recusa de Yaya Touré. O clube, contudo, já deixou a questão do marfinense para trás e busca seguir em frente. De qualquer forma, o Comitê Executivo de Futebol do Alvinegro tenta tirar lições das negociações com o meio-campista de 38 anos. Uma delas é valorizar o atual elenco e "preparar o terreno" para a chegada da S/A.
Internamente, alguns dirigentes entendem que o processo de clube-empresa está nas fases finais. Apesar de não trabalharem com nenhum tipo de prazo, a questão dos investidores iniciais está praticamente resolvida e agora tudo passa pela parte burocrática para o início da profissionalização do departamento de futebol.
Desta forma, o Botafogo vai congelar as negociações grandes que estavam acontecendo. Além de Yaya Touré, outro nome que havia sido oferecido e agradado foi o de Obi Mikel, ex-Chelsea. O nigeriano era, inicialmente, tratado como uma espécie de "plano B" pela diretoria. Mesmo com o fracasso nas tratativas com o marfinense, a diretoria, por ora, não deve manter as conversas com o outro volante.E MAIS:Presidente do Botafogo explica ausência na reunião com prefeito do RJMontenegro afirma que Botafogo S/A ficará pronta 'em uns 40 dias'Honda é alvo de elogios no Botafogo: 'Sempre pensa no coletivo'Autuori revela que jogadores do Botafogo ajudaram funcionáriosDiferença cambial e garantias: por que Yaya Touré desistiu do BotafogoO contato com Mikel foi pré-estabelecido anteriormente e não vai acabar, mas a diretoria do Botafogo não pretende, agora, avançar nessas questões. Se for um desejo dos administradores da S/A no futuro, o Botafogo pode voltar à carga pelo nigeriano.
Enquanto isto, vale ressaltar, a realidade continua para o Botafogo sem S/A. O clube ainda busca maneiras de quitar os salários atrasados - dois meses para jogadores e funcionários - e corre para evitar novos desligamentos no quadro de colaboradores durante a paralisação das competições.
O foco é para "arrumar a casinha" naquelas que podem ser as últimas semanas sem a profissionalização do departamento de futebol. E MAIS:

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