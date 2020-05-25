Foco na S/A: Botafogo trava buscas por jogadores de peso

Crédito: Divulgação/Fifa

O Botafogo tomou um baque com a recusa de Yaya Touré. O clube, contudo, já deixou a questão do marfinense para trás e busca seguir em frente. De qualquer forma, o Comitê Executivo de Futebol do Alvinegro tenta tirar lições das negociações com o meio-campista de 38 anos. Uma delas é valorizar o atual elenco e "preparar o terreno" para a chegada da S/A.

Internamente, alguns dirigentes entendem que o processo de clube-empresa está nas fases finais. Apesar de não trabalharem com nenhum tipo de prazo, a questão dos investidores iniciais está praticamente resolvida e agora tudo passa pela parte burocrática para o início da profissionalização do departamento de futebol.

Desta forma, o Botafogo vai congelar as negociações grandes que estavam acontecendo. Além de Yaya Touré, outro nome que havia sido oferecido e agradado foi o de Obi Mikel, ex-Chelsea. O nigeriano era, inicialmente, tratado como uma espécie de "plano B" pela diretoria. Mesmo com o fracasso nas tratativas com o marfinense, a diretoria, por ora, não deve manter as conversas com o outro volante.E MAIS:Presidente do Botafogo explica ausência na reunião com prefeito do RJMontenegro afirma que Botafogo S/A ficará pronta 'em uns 40 dias'Honda é alvo de elogios no Botafogo: 'Sempre pensa no coletivo'Autuori revela que jogadores do Botafogo ajudaram funcionáriosDiferença cambial e garantias: por que Yaya Touré desistiu do BotafogoO contato com Mikel foi pré-estabelecido anteriormente e não vai acabar, mas a diretoria do Botafogo não pretende, agora, avançar nessas questões. Se for um desejo dos administradores da S/A no futuro, o Botafogo pode voltar à carga pelo nigeriano.

Enquanto isto, vale ressaltar, a realidade continua para o Botafogo sem S/A. O clube ainda busca maneiras de quitar os salários atrasados - dois meses para jogadores e funcionários - e corre para evitar novos desligamentos no quadro de colaboradores durante a paralisação das competições.