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futebol

Focado em Série B com a Chape, Victor Ramos avisa: 'Só o acesso interessa'

Jogador entende que equipe precisará estabelecer regularidade para atingir objetivo...
LanceNet

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Publicado em 

27 mar 2022 às 12:52

Publicado em 27 de Março de 2022 às 12:52

O zagueiro Victor Ramos, nome que retornou à Chapecoense no início do mês de março, falou sobre a motivação do grupo para fazer uma Série B de alto nível visando o acesso na competição.
Segundo o defensor, o elenco não tem outro pensamento na disputa: só a vaga no G4 interessa.>Receba as principais notícias do esporte com o novo canal do LANCE!- Vamos com tudo para buscarmos o acesso para a Série A, que é o lugar da Chapecoense. Não podemos pensar em outra coisa, mas vamos focar jogo a jogo. As trinta e oito rodadas serão finais. Vamos procurar fazer uma competição segura para comemorarmos ao fim dela a vaga no G4 - afirmou o defensor de 32 anos.
Segundo o atleta que acumula outras duas passagens no Verdão do Oeste, o "segredo" da Série B é a regularidade:
- Já estive em campo algumas vezes na competição, estive em acessos. Sei muito bem como é a disputa. O segredo é a regularidade. Muitas equipes largaram na frente em um primeiro turno e depois deixaram escapar a vaga no fim. Temos que ter intensidade para chegarmos ao objetivo, que é garantir a Chape na Série A.
O primeiro jogo da equipe catarinense na segunda divisão deste será diante do Ituano, na Arena Condá, com data e horário ainda a serem especificados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Crédito: AlessandraSeidel/ACF

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