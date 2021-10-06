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Focado em acesso com o Coritiba para a Série A, Waguininho comenta trabalho da equipe em 2021

Coxa Branca lidera a Série B do Campeonato Brasileiro e tem altas chances de subir...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2021 às 13:45

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 13:45

Crédito: Divulgação / Coritiba
Em bom momento individual no Coritiba, o atacante Waguininho, que atuou no Guarani em 2020 e no futebol coreano nos anos anteriores, falou sobre a evolução que teve desde a chegada ao clube paranaense. Segundo ele, isso é consequência de um trabalho forte que vem fazendo.- Tenho feito um trabalho muito forte nos últimos meses e isso tem me dado confiança dentro de campo. Estou feliz com tudo que tem acontecido comigo. Tem sido uma temporada praticamente perfeita para mim individualmente e agradeço ao clube por isso - afirmou o atleta sobre o empenho da equipe.
Segundo o atleta, o grupo quer evoluir na temporada e se manter no topo da Série B para confirmar o acesso para a primeira divisão do Brasileirão 2022.- Estamos nos dedicando muito para que a equipe possa evoluir e melhorar o desempenho em campo nestas próximas semanas. Vamos lutar para que as coisas saiam como estamos planejando - completou o atacante do Coxa.

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