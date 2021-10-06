Focado em acesso com o Coritiba para a Série A, Waguininho comenta trabalho da equipe em 2021

Em bom momento individual no Coritiba, o atacante Waguininho, que atuou no Guarani em 2020 e no futebol coreano nos anos anteriores, falou sobre a evolução que teve desde a chegada ao clube paranaense. Segundo ele, isso é consequência de um trabalho forte que vem fazendo.- Tenho feito um trabalho muito forte nos últimos meses e isso tem me dado confiança dentro de campo. Estou feliz com tudo que tem acontecido comigo. Tem sido uma temporada praticamente perfeita para mim individualmente e agradeço ao clube por isso - afirmou o atleta sobre o empenho da equipe.