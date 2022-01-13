Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • FMF e Globo montam tabela para o Cruzeiro no Mineiro com jogos às 17h e 18h no meio de semana
futebol

FMF e Globo montam tabela para o Cruzeiro no Mineiro com jogos às 17h e 18h no meio de semana

Os jogos da Raposa como mandante, que não terão transmissão da emissora, foram realocados em horários fora do padrão habitual do futebol...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jan 2022 às 19:08

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 19:08

O Cruzeiro teve uma desagradável surpresa antes mesmo do seu primeiro jogo no Campeonato Mineiro. A Raposa já sabe como será sua tabela no Estadual e ela não agradou ao torcedor. O motivo? A Federação Mineira de Futebol (FMF) e a TV Globo, que vai transmitir a competição, mas sem ter acordo com o time celeste, que vendeu seus direitos de TV para o site do jornal “O Tempo”, terá horários fora do padrão de suas partidas no meio de semana, quando for mandante. A própria FMF confirmou que a decisão da tabela celeste foi tomada em conjunto com a Globo. Para se ter uma ideia, a estreia do Cruzeiro no Estadual, contra a URT, será no dia 26 de janeiro, quarta-feira, às 17h, horário incomum para o torcedor, que sempre vê jogos neste período à noite, 19h, ou 21h30. Até o clássico contra o América-MG, no dia 2 de fevereiro, outra quarta-feira, pela 3ª rodada, vai ser em horário estranho: 17h30. A tabela celeste contempla ainda jogos às 18h de dias úteis e 20h30 de domingo. O atual bicampeão mineiro e maior rival da Raposa, Atlético-MG, não terá problemas com horários fora do padrão. Suas partidas estão marcadas dentro da normalidade que o torcedor está habituado. A estreia do Galo está marcada para dia 26 de janeiro, quarta-feira, às 19h, contra o Villa Nova, no Alçapão do Bonfim, em Nova Lima. Confira como será a tabela cruzeirense na fase de classificação do Estadual de Minas Gerais Cruzeiro x URT - 26/01 (quarta-feira), às 17h, no MineirãoAthletic x Cruzeiro - 30/01 (domingo), às 11h, no Joaquim PortugalCruzeiro x América-MG - 2/2 (quarta-feira), às 17h30, no MineirãoCaldense x Cruzeiro - 5/2 (sábado), às 16h30, no RonaldãoCruzeiro x Democrata-GV - 9/2 (quarta-feira), às 18h, no MineirãoTombense x Cruzeiro - 12/2 (sábado), às 19h, no AlmeidãoCruzeiro x Uberlândia - 16/2 (quarta-feira), às 18h, no MineirãoCruzeiro x Villa Nova - 20/2 (domingo), às 11h, no MineirãoAtlético-MG x Cruzeiro - 6/3 (domingo), às 19h, no MineirãoCruzeiro x Patrocinense - 13/3 (domingo), às 20h30, no MineirãoPatrocinense x Cruzeiro - 19/3 (sábado), às 16h30, no Pedro Alves do Nascimento
Crédito: Otimecelestenãoteráseusjogosdemeiodesemanaemhoráriosconhecidospelotorcedor-(BrunoHaddad/Cruzeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Produção capixaba seleciona elenco para peça de sucesso; veja como se inscrever
Produção capixaba seleciona elenco para peça de sucesso; veja como se inscrever
Imagem de destaque
5 chás que ajudam a aliviar cólicas e desconfortos menstruais
Imagem de destaque
Maxiane e Jonas chamam atenção em comercial com apelidos dados no BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados