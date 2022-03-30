FMF divulga informações e site para compra de ingressos da final entre Atlético-MG e Cruzeiro

A Federação Mineira de Futebol (FMF) divulgou, na tarde desta quarta-feira, 30 de março, como será a sua venda de ingressos para o clássico da final do Campeonato Mineiro, entre Atlético-MG e Cruzeiro no sábado, 2 de abril, às 16h, no Mineirão. Cada clube terá direito a metade da carga de entradas em todos os setores do estádio. O Galo ficará com os ingressos para os setores Amarelo, Vermelho e Roxo Superior. Vermelho e Roxo superior também será dividido com a torcida do Cruzeiro. As entradas têm preços que variam entre R$ 100 e R$ 200, com parte da carga sendo para as meias-entradas. O acesso dos cruzeirenses às arquibancadas será feito pelos portões B, C e D. Confira como será a compra as informações para acesso do torcedor abaixo. SERVIÇO
ATLÉTICO-MG X CRUZEIROMineirão - 02/04 - 16h30 - Campeonato Mineiro - Final Única
? CARGA DE INGRESSOS: 55.000Carga para cada torcida: 27.500
? VENDAS ONLINE: fmf.eleventickets.com
? VALORES DOS INGRESSOS:
Amarelo Superior e Amarelo Inferior (Cruzeiro): R$ 100 / R$ 50
Laranja Superior e Amarelo Inferior (Atlético): R$ 100 / R$ 50
Vermelho Superior e Vermelho Inferior*: R$ 150 / R$ 75
Roxo Superior*: R$ 200 / R$ 100
*Setores divididos para as torcidas de Atlético e Cruzeiro
VENDA PRESENCIAL
Bilheteria Atlético - Labareda Quinta (31) e Sexta-feira (1º): 10h às 18h
Bilheteria Cruzeiro - Barro Preto Quinta (31) e Sexta-feira (1º): 10h às 18h
? ESTACIONAMENTOCompra antecipada - já à venda
http://estadiomineirao.com.br/querocomprar/
VALOR: R$ 30HORÁRIO DE ABERTURA: 12h30
EntradasG1 Abrahão Caram - Torcida do AtléticoG1 Avenida C - Torcida do Cruzeiro
? HORÁRIO DE ABERTURA DA ESPLANADA: 13h30
? HORÁRIO DE ABERTURA DOS PORTÕES: 13h30
? IMPRENSAPortão de acesso: G3 - 13h30Credenciamento: FMFApresentar comprovante de ciclo vacinal completo ou teste de Covid. Conferência de responsabilidade do clube mandante.
⚠️ INFORMAÇÃO PARA O ACESSO DOS TORCEDORES:
1. Apresentar ingresso DIGITAL ou FÍSICO (comprado em bilheteria); não será aceito ingresso impresso;
2. Apresentar comprovante (Conect SUS ou cópia do cartão de vacina) de ciclo vacinal completo (duas doses ou dose única) ou teste negativo para Covid-19, de um dos tipos abaixo:
- RT-PCR: deve ser realizado nas 48 horas que antecedem o jogo;- Teste Rápido de Antígeno: deve ser realizado nas 24 horas que antecedem o jogo.
3. Apresentar documento de identificação;
4. Utilizar máscara, cobrindo boca e nariz.