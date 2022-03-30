FMF divulga informações e site para compra de ingressos da final entre Atlético-MG e Cruzeiro

A Federação Mineira de Futebol (FMF) divulgou, na tarde desta quarta-feira, 30 de março, como será a sua venda de ingressos para o clássico da final do Campeonato Mineiro, entre Atlético-MG e Cruzeiro no sábado, 2 de abril, às 16h, no Mineirão. Cada clube terá direito a metade da carga de entradas em todos os setores do estádio. O Galo ficará com os ingressos para os setores Amarelo, Vermelho e Roxo Superior. Vermelho e Roxo superior também será dividido com a torcida do Cruzeiro. As entradas têm preços que variam entre R$ 100 e R$ 200, com parte da carga sendo para as meias-entradas. O acesso dos cruzeirenses às arquibancadas será feito pelos portões B, C e D. Confira como será a compra as informações para acesso do torcedor abaixo. SERVIÇO