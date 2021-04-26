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FMF define datas das semifinais do Campeonato Mineiro 2021

Tombense x Atlético-MG abrem a fase de mata-mata no sábado, 1ª de maio, enquanto Cruzeiro e América-MG se enfrentam no domingo, 2...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 17:38

LanceNet

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Publicado em 

26 abr 2021 às 17:38
Crédito: O trio Tombense, América-MG e Cruzeiro tentam impedir o bicampeonato do Galo no Estadual-(Bruno Cantini/Atlético-MG
As datas e horários dos jogos de ida das semifinais do Campeonato Mineiro foram definidas pela Federação Mineira de Futebol (FMF). O duelo entre Tombense e Atlético-MG foi marcado para o sábado, 1º de maio, às 16h30, em Tombos. A partida de volta será no dia 8, no Mineirão, faltando somente decidir o horário. O jogo de ida entre Galo e o time do interior pode não acontecer no Almeidão porque o estádio pode não conseguir instalar de forma correta as câmeras do VAR, que será utilizado nesta fase da competição. Já o clássico entre Cruzeiro e América-MG acontecerá no domingo, 2, às 16h, no Mineirão. No domingo seguinte, 9 de maio, Coelho e Raposa farão a partida que definirá um dos finalistas do Estadual. Por terem feito melhores campanhas na fase de classificação, Atlético-MG e América-MG terão vantagem nas semifinais. A dupla se tornará finalista do Mineiro se empatarem os dois jogos ou se tiverem uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols. Tombense e Atlético-MG se encontram novamente em uam decisão, desta vez por uma vaga na final. Em 2020, os dois times decidiram a competição, com o alvinegro se sagrando campeão. Já Cruzeiro e América-MG farão o clássico desta fase do mata-mata. Nesta edição do campeonato, o Coelho venceu a Raposa por 1 a 0, na quinta rodada.

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