FMF cancela jogo entre Cruzeiro e Uberlândia pelo Troféu Inconfidência

Crédito: Bruno Haddad/Cruzeiro

A Federação Mineira de Futebol (FMF) cancelou a partida entre Cruzeiro e Uberlândia, que estava marcada para esta quarta-feira, 5 de agosto, às 19h, no Mineirão. O jogo, válido pela final do Troféu Inconfidência, não ocorrerá por causa do diagnóstico de Covid-19 de vários atletas e membros da comissão técnica do time do Triângulo Mineiro.

Até o momento, foram confirmados 13 casos de atletas e pessoas que trabalho no clube contaminadas pelo novo coronavírus. O Uberlândia já havia informado dos casos de contaminação de sete integrantes da sua delegação esta semana, sendo cinco jogadores e dois membros da comissão técnica: os zagueiros Rogério, Plínio e Zé Vitor, o meia Clebinho e o volante Érick, além de membros da comissão técnica: o massoterapeuta João Luis e fotógrafo Giovanni Mendes. As pessoas contaminadas, que estavam em BH, estão bem e já retornaram ao Triângulo, onde permanecerão em isolamento.

Além dos cinco jogadores e membros da comissão técnica, outras seis pessoas já tinham testado positivo na semana passada, totalizando 13 casos. Foram infectados os atacantes Breninho e Dija Baiano, o volante Luiz Alexandre, o goleiro Alex, o diretor de futebol Fabrício Tavares e o roupeiro Paulo Edson.