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futebol

FMF cancela jogo entre Cruzeiro e Uberlândia pelo Troféu Inconfidência

O motivo foi o alto número de casos de jogadores do time do Triângulo Mineiro contaminados pelo novo coronavírus. A partida seria nesta quarta-feira, 5,19h, no Mineirão...
LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2020 às 09:53

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 09:53

Crédito: Bruno Haddad/Cruzeiro
A Federação Mineira de Futebol (FMF) cancelou a partida entre Cruzeiro e Uberlândia, que estava marcada para esta quarta-feira, 5 de agosto, às 19h, no Mineirão. O jogo, válido pela final do Troféu Inconfidência, não ocorrerá por causa do diagnóstico de Covid-19 de vários atletas e membros da comissão técnica do time do Triângulo Mineiro.
Até o momento, foram confirmados 13 casos de atletas e pessoas que trabalho no clube contaminadas pelo novo coronavírus. O Uberlândia já havia informado dos casos de contaminação de sete integrantes da sua delegação esta semana, sendo cinco jogadores e dois membros da comissão técnica: os zagueiros Rogério, Plínio e Zé Vitor, o meia Clebinho e o volante Érick, além de membros da comissão técnica: o massoterapeuta João Luis e fotógrafo Giovanni Mendes. As pessoas contaminadas, que estavam em BH, estão bem e já retornaram ao Triângulo, onde permanecerão em isolamento.
Além dos cinco jogadores e membros da comissão técnica, outras seis pessoas já tinham testado positivo na semana passada, totalizando 13 casos. Foram infectados os atacantes Breninho e Dija Baiano, o volante Luiz Alexandre, o goleiro Alex, o diretor de futebol Fabrício Tavares e o roupeiro Paulo Edson.
Para tentar manter a partida e encarar o Cruzeiro, o Uberlândia tentou buscar atletas do sub-20 e jogadores amadores da cidade, que iriam completar o elenco que jogaria em BH. A FMF ainda não confirmou quando será a nova data da partida, o que deve demorar a acontecer, já que o calendário da Raposa estará preenchido pela disputa da Série B do Brasileiro e Copa do Brasil.

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