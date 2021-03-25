Fluminense x Volta Redonda: onde ver, prováveis times, desfalques e palpites

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Com a proibição de partidas no município do Rio de Janeiro, o Fluminense receberá o Volta Redonda nesta sexta-feira, abrindo a sexta rodada do Campeonato Carioca, em Bacaxá, às 16h. Separadas por apenas um ponto na parte de cima da tabela, apenas a vitória interessa para que as duas equipes sigam na briga pelo título da Taça Guanabara e a classificação para a fase final do Estadual.

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O Flu vem embalado com três vitórias consecutivas e deve ter o retorno de mais titulares para esta partida. São nove pontos conquistados em cinco partidas e uma equipe que ainda tenta entregar uma atuação convincente com Roger Machado.

Já o Voltaço perdeu a liderança da competição após a derrota para o Resende na última rodada, sua primeira no Estadual, mas vem surpreendendo até aqui. São 10 pontos conquistados na competição, com três vitórias e um empate. O técnico Neto Colucci deve manter a formação da partida anterior.

Veja a tabela do Campeonato Carioca

FICHA TÉCNICAFLUMINENSE X VOLTA REDONDA

Data/Hora: 26/03/2021, às 16hLocal: Estádio Elcyr Resende de Mendonça (Bacaxá), Saquarema (RJ)Árbitro: Bruno Arleu de AraújoAssistentes: André Roberto Smith Silveira e Carlos Áquilla Lima da ConceiçãoOnde ver: Pay-per-view e tempo real do LANCE!FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)Marcos Felipe; Igor Julião, Nino, Matheus Ferraz (Luccas Claro), Danilo Barcelos (Egídio); Martinelli, Yago Felipe, Michel Araújo (Nenê); Gabriel Teixeira, Fred e Lucca (Luiz Henrique).

Lesionados: Luan Freitas (cirurgia)Pendurados: NinguémSuspensos: Ninguém

VOLTA REDONDA (Técnico: Neto Colucci)Andrey Ventura; Oliveira, Heitor, Gabriel Pereira e Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson Jr. e Luciano Naninho; MV, Alef Manga e João Carlos.

Lesionados: Hiroshi (ainda não estreou)Pendurados: Heitor e Gabriel PereiraSuspensos: Ninguém