futebol

Fluminense x Vasco: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Equipes rivais tem reencontro marcado para este sábado, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 16:30

LanceNet

28 ago 2020 às 16:30
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Rivais no último jogo antes da pandemia, Fluminense e Vasco voltam a se encontrar neste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Do lado Tricolor, a expectativa é por seguir o bom momento após duas vitórias consecutivas e subir na tabela. A equipe hoje está em sétimo lugar. Já o Cruz-Maltino ainda não perdeu na competição e, em segundo lugar, quer manter vivo o sonho da liderança.
O técnico Odair Hellmann terá apenas um problema para esta partida e, portanto, uma alteração no time que venceu o Figueirense por 3 a 0 na Copa do Brasil. Trata-se do goleiro Muriel, com desconforto na perna esquerda, que dará lugar a Marcos Felipe. Para Ramon Menezes, Andrey, suspenso, está fora, além de Bruno Gomes e Vinícius, ambos com Covid-19.
FICHA TÉCNICAFLUMINENSE X VASCO
Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Data: 29/08/2020, às 19hÁrbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa-SC)Auxiliares: Kleber Lucio Gil (Fifa-SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!FLUMINENSE (Técnico: Odair Hellmann)Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Yuri, Dodi e Michel Araújo; Nenê, Marcos Paulo e Evanilson.
Lesionados: Muriel e FrazanSuspensos: Ninguém.Pendurados: Wellington Silva, Igor Julião, Yuri e Evanilson
VASCO (Técnico: Ramon Menezes)Fernando Miguel, Yago Pikachu, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique; Fellipe Bastos e Carlinhos (Marcos Junior); Bruno César, Benítez e Talles Magno; Cano.
Lesionados: Cláudio Winck (coxa direita), Vinícius e Bruno Gomes (Covid-19)Suspenso: AndreyPendurados: Cayo Tenório e Henrique
Palpites: Na redação do L!, 40% das pessoas acreditam que o Vasco vence, enquanto 35% apostam no Fluminense e 25% no empate.

