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futebol

Fluminense x Vasco: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, em partida válida pela sétima rodada da Taça Guanabara, em Volta Redonda...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 18:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mar 2021 às 18:49
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Faltando apenas cinco rodadas para o fim da Taça Guanabra, Fluminense e Vasco fazem o segundo clássico de ambos na temporada precisando mais do que nunca conquistar uma vitória. O Tricolor vive situação mais confortável e está em quinto, com nove pontos, mas perdeu na última partida. Já o Cruz-Maltino venceu pela primeira vez, mas logo voltou a empatar e tem seis pontos na oitava posição. As equipes se enfrentam no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, nesta terça-feira, às 21h35.
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O time de Roger Machado vinha embalado por três vitórias, mas viu o treinador conhecer sua primeira derrota contra o Volta Redonda, em jogo de um primeiro tempo ruim, reação, mas derrota já nos minutos finais. O Flu continuará com força máxima na equipe e talvez tenha o retorno do zagueiro Luccas Claro, o único titular que ainda não entrou em campo. Fernando Pacheco e Miguel devem ser novidades na lista de relacionados.
Do lado de Marcelo Cabo, o time vem a cinco partidas sem perder, mas empatou quatro destes confrontos, inclusive na última rodada. Poupados contra o Madureira, Andrey, Leandro Castan e Léo Matos devem retornar para o clássico. Miranda também está à disposição. Marquinhos Gabriel, Talles Magno e Vinícius estão fora.
Confira a tabela do Campeonato Carioca
FICHA TÉCNICAFLUMINENSE X VASCO
Data/Hora: 29/03/2021, às 21h35Local: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)Árbitro: Diego da Silva LourençoAssistentes: Luiz Claudio Regazone e Wallace Muller Barros SantosOnde ver: Record, Facebook, pay-per-view e tempo real do LANCE!FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)Marcos Felipe; Calegari, Nino, Frazan (Luccas Claro), Egídio; Martinelli, Yago Felipe, Nenê; Luiz Henrique, Fred e Lucca.
Desfalques: Luan Freitas (cirurgia), Matheus Ferraz (dores no joelho)Pendurados: NinguémSuspensos: Ninguém
VASCO (Técnico: Marcelo Cabo)Lucão; Léo Matos, Castan (Miranda), Ricardo, Zeca; Bruno Gomes, Galarza, Andrey, Carlinhos; Gabriel Pec e Cano.
Desfalques: Marquinhos Gabriel, Talles Magno, Vinícius, Léo Jabá, Ernando e MoratoPendurados: UlissesSuspensos: Ninguém
Palpites: Na redação do LANCE!, 60% apostam na vitória do Fluminense, enquanto 10% acham que será empate e 30% acreditam no Vasco.

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