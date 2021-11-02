Fluminense x Vasco: prováveis times, onde assistir e desfalques do Carioca Feminino

A nona rodada do Campeonato Carioca Feminino será de clássico. Enquanto o Fluminense enfrenta o primeiro rival na temporada, o Vasco faz o segundo jogo consecutivo contra um dos grandes do Rio de Janeiro. Invictas, as equipes se enfrentam nesta quarta-feira, em Laranjeiras, às 15h. A partida tem transmissão da FluTV. O Flu briga para manter a liderança do campeonato após vencer todos os jogos até aqui. Com 21 pontos, o Tricolor está à frente de Flamengo (20), Botafogo (20) e do próprio Vasco (18), vindo de um triunfo sobre a Portuguesa no último fim de semana.