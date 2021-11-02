Fluminense x Vasco: prováveis times, onde assistir e desfalques do Carioca Feminino

A nona rodada do Campeonato Carioca Feminino será de clássico. Enquanto o Fluminense enfrenta o primeiro rival na temporada, o Vasco faz o segundo jogo consecutivo contra um dos grandes do Rio de Janeiro. Invictas, as equipes se enfrentam nesta quarta-feira, em Laranjeiras, às 15h. A partida tem transmissão da FluTV. O Flu briga para manter a liderança do campeonato após vencer todos os jogos até aqui. Com 21 pontos, o Tricolor está à frente de Flamengo (20), Botafogo (20) e do próprio Vasco (18), vindo de um triunfo sobre a Portuguesa no último fim de semana.
Veja a tabela do Brasileirão
Já o Vasco chega de um empate com o Flamengo, que acabou indo aos pênaltis para decidir quem ganhava um ponto extra, com vitória cruz-maltina. Este foi o primeiro resultado que não terminou em vitória da equipe na competição. São 36 gols marcados até aqui e um contra.
FICHA TÉCNICAFLUMINENSE X VASCO
Campeonato Estadual Feminino Adulto - 8ª RodadaLocal: Laranjeiras, Rio de Janeiro (RJ)Data: 03/11/2021, às 15hÁrbitro: Rian Quintes Bonifacio CostaAssistentes: Thainá Cristina Batista Pareto e Juliana Silva MeloOnde assistir: FluTVFLUMINENSE (Técnica: Thaissan Passos)Nicole; Jéssica Bahia, Dani Serrão, Roberta Santos, Fernanda, Maria Luiza, Andresa Ferreira, Bia, Joelma Alves (Laysa), Michelle Brito (Ronaldinha) e Elisa Amorim.
Desfalques: Rivena (estiramento do bíceps femoral), Veronica (cirurgia no braço esquerdo), Rayssa (cirurgia na mão direita) e Kelly (cirurgia no joelho).
VASCO (Técnico: Antony Menezes)Flor, Índia, Kaylla, Camila e Luana; Juanny, Bia Cardoso e Nove-nove; Bebel, Julianinha e Anny.
Desfalques: Larissa Araújo (expulsa contra o Flamengo)