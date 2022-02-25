Fluminense x Vasco: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Carioca

De um lado, o Fluminense já garantido nas semifinais do Campeonato Carioca. Do outro, o Vasco que está muito próximo de se classificar. Os dois se encontram neste sábado, às 17h, no Estádio Nilton Santos, pela nona rodada. Este será o primeiro clássico depois de praticamente um ano entre as equipes que vivem momentos distintos dentro e fora do campo.No Flu, líder do Cariocão, o foco principal é a Libertadores. Depois de vencer a partida de ida na Colômbia, o Tricolor se prepara para encarar o Millonarios na terça-feira em São Januário, casa do rival deste final de semana. Assim, o técnico Abel Braga deve poupar diversos titulares para evitar problemas físicos. Ele já perdeu Fred, que se lesionou e ficará algumas semanas fora. O time vem de oito vitórias consecutivas e venceu os outros dois clássicos.
Já no Vasco o foco tem sido a SAF, que deu um importante passo na última quinta-feira. Dentro das quatro linhas, o Cruz-Maltino se recuperou da derrota para o Botafogo e emendou duas vitórias seguidas. O time de Zé Ricardo é o terceiro colocado, com 19 pontos, e não deve ter novos desfalques. Como o jogo contra a Ferroviária é na quarta-feira, o time deverá ser o titular.FICHA TÉCNICAFLUMINENSE X VASCO
Data/Hora: 26/02/2022, às 17hLocal: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Bruno Arleu de AraújoAssistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Daniel do Espírito Santo ParroVAR: Carlos Eduardo Nunes BragaOnde assistir: pay-per-view e tempo real do LANCE!
FLUMINENSE (Técnico: Abel Braga)Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro, Pineida; Wellington, Martinelli, Ganso e Nathan; Arias e Cano
Desfalques: Fred (lesão na coxa), John Kennedy (cirurgia no pé), Luan Freitas (cirurgia no joelho)Pendurados: David Braz e Samuel XavierSuspensos: Ninguém
VASCO (Técnico: Zé Ricardo)Thiago Rodrigues, Weverton, Ulisses, Anderson Conceição e Edimar; Matheus Barbosa e Juninho; Gabriel Pec, Nene e Bruno Nazário; Raniel.
Desfalques: Yuri Lara, Vitinho e Sarrafiore (lesionados)Pendurados: Ulisses, Matheus Barbosa e RanielSuspensos: Ninguém