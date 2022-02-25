  • Fluminense x Vasco: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Carioca
Fluminense x Vasco: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Carioca

Equipes entram em campo neste sábado, às 17h, para o clássico válido pela nona rodada do Campeonato Carioca...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 19:51

LanceNet

De um lado, o Fluminense já garantido nas semifinais do Campeonato Carioca. Do outro, o Vasco que está muito próximo de se classificar. Os dois se encontram neste sábado, às 17h, no Estádio Nilton Santos, pela nona rodada. Este será o primeiro clássico depois de praticamente um ano entre as equipes que vivem momentos distintos dentro e fora do campo.No Flu, líder do Cariocão, o foco principal é a Libertadores. Depois de vencer a partida de ida na Colômbia, o Tricolor se prepara para encarar o Millonarios na terça-feira em São Januário, casa do rival deste final de semana. Assim, o técnico Abel Braga deve poupar diversos titulares para evitar problemas físicos. Ele já perdeu Fred, que se lesionou e ficará algumas semanas fora. O time vem de oito vitórias consecutivas e venceu os outros dois clássicos.
Já no Vasco o foco tem sido a SAF, que deu um importante passo na última quinta-feira. Dentro das quatro linhas, o Cruz-Maltino se recuperou da derrota para o Botafogo e emendou duas vitórias seguidas. O time de Zé Ricardo é o terceiro colocado, com 19 pontos, e não deve ter novos desfalques. Como o jogo contra a Ferroviária é na quarta-feira, o time deverá ser o titular.FICHA TÉCNICAFLUMINENSE X VASCO
Data/Hora: 26/02/2022, às 17hLocal: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Bruno Arleu de AraújoAssistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Daniel do Espírito Santo ParroVAR: Carlos Eduardo Nunes BragaOnde assistir: pay-per-view e tempo real do LANCE!
FLUMINENSE (Técnico: Abel Braga)Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro, Pineida; Wellington, Martinelli, Ganso e Nathan; Arias e Cano
Desfalques: Fred (lesão na coxa), John Kennedy (cirurgia no pé), Luan Freitas (cirurgia no joelho)Pendurados: David Braz e Samuel XavierSuspensos: Ninguém
VASCO (Técnico: Zé Ricardo)Thiago Rodrigues, Weverton, Ulisses, Anderson Conceição e Edimar; Matheus Barbosa e Juninho; Gabriel Pec, Nene e Bruno Nazário; Raniel.
Desfalques: Yuri Lara, Vitinho e Sarrafiore (lesionados)Pendurados: Ulisses, Matheus Barbosa e RanielSuspensos: Ninguém
Crédito: Fluminense e Vasco vão se enfrentar pela nona rodada do Campeonato Carioca (Arte LANCE!)

Tópicos Relacionados

fluminense vasco
Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

