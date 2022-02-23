Fluminense x Vasco: confira as informações sobre a venda de ingressos do jogo do Carioca

A próxima rodada do Campeonato Carioca promete fortes emoções aos torcedores de Fluminense e Vasco. Os rivais medem forças pela 9ª rodada da Taça Guanabara no próximo sábado, às 17h, no Nilton Santos. Os ingressos para os sócios de ambas as equipes já estão à venda, porém para não-sócios tanto pela internet, quanto nas bilheterias, se inicia nesta quinta-feira. Os setores Norte e Sul não serão abertos, e os valores dos bilhetes giram em torno de R$ 20 a R$ 60 de acordo com a categoria. Com isso, apenas duas modalidades de acesso ao estádio estarão disponíveis para o clássico deste sábado. A carteirinha de sócio e o ingresso tradicional, que deverá ser retirado em um dos pontos de venda. No dia do jogo, haverá retirada de ingressos na Bilheteria Oeste do estádio Nilton Santos até o intervalo. No Estádio das Laranjeiras, a venda se encerra às 13h deste sábado.

Dessa forma, segue obrigatória a apresentação do comprovante do ciclo vacinal seguindo as diretrizes abaixo. Esse comprovante deve ser emitido através do aplicativo Conecte Sus e apresentado no ato da compra ou da retirada do ingresso e na entrada do estádio.

- 50 anos ou mais: dose de reforço- De 18 a 49 anos: Segunda dose (ou dose única) ou dose de reforço (caso já tenha 4 meses ou mais da segunda dose)- Adolescentes e crianças menores de 18 anos: sem obrigatoriedade de comprovação

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De acordo com o regulamento da competição estadual, terá divisão de receitas entre os clubes e o desconto de 100% para sócios não é aplicado em clássicos, semifinais e finais do Cariocão. Por outro lado, terão descontos de 50% para sócios de todos os planos das duas equipes. CONFIRA AS INFORMAÇÕES SOBRE A VENDA DE INGRESSOS

A abertura das vendas seguirá a seguinte ordem de prioridade:

Sócios do Fluminense de todas as categorias – 23/02 (quarta-feira), às 10h- Vendas em nense.com.br, na aba “Ingressos”

Sócios do Vasco – 23/02 (quarta-feira), às 10h- Vendas em futebolcard.com

Não-Sócios: 24/02 (quinta-feira), às 10h- Vendas para a torcida do Fluminense em fluminensefc.futebolcard.com- Vendas para a torcida do Vasco em futebolcard.com

Encerramento das vendas pela internet: 26/02 (sábado), às 10h

VALORES

Setores Oeste Superior (torcida do Fluminense)- Sócios e meia-entrada – R$ 20- Não-Sócios e inteira – R$ 40

Setores Oeste Inferior (torcida do Fluminense)- Sócios e meia-entrada – R$ 30- Não-Sócios e inteira – R$ 60

Setores Leste Superior (torcida do Vasco)- Sócios e meia-entrada – R$ 20- Não-Sócios e inteira – R$ 40

Setores Leste Inferior (torcida do Vasco)- Sócios e meia-entrada – R$ 30- Não-Sócios e inteira – R$ 60

GRATUIDADE: Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso. As gratuidades NÃO poderão ser retiradas no dia da partida.

RETIRADA DO INGRESSO

A retirada do ingresso é obrigatória para não-sócios e para os associados que não possuírem a carteirinha. Quem precisar efetuar a troca do ingresso deverá comparecer a um dos locais de retirada portando documento oficial com foto e o voucher do ingresso, além do cartão utilizado na compra (caso a compra tenha sido realizada com cartão de terceiros, apresente uma cópia do cartão, cópia do documento do dono do cartão e declaração de próprio punho do dono do cartão autorizando a retirada). É necessário apresentar também o comprovante de vacinação.

Confira os pontos de venda e retirada:

TORCIDA DO FLUMINENSE

Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)- Dias 24 e 25/02 (quinta e sexta), das 10h às 20h- Dia 26/02 (sábado), das 10h às 13h

Copacabana – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)- Dias 24 e 25/02 (quinta e sexta), das 10h às 18h

Plaza Shopping Niterói – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Quinze de Novembro, 8)- Dias 24 e 25/02 (quinta e sexta), das 10h às 21h

Norte Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Dom Helder Câmara, 5.474)- Dias 24 e 25/02 (quinta e sexta), das 10h às 21h

Caxias Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Rod. Washington Luiz, 2.895)- Dias 24 e 25/02 (quinta e sexta), das 10h às 21h

Shopping Madureira – Loja Oficial Fluminense FC (Estrada do Portela, 222)- Dias 24 e 25/02 (quinta e sexta), das 10h às 21h

Barra Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 4.666, Loja 259)- Dias 24 e 25/02 (quinta e sexta), das 10h às 21h

Partage Shopping São Gonçalo – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Presidente Kennedy, 425, Loja 321)- Dias 24 e 25/02 (quinta e sexta), das 10h às 21h

Estádio Nilton Santos (Bilheteria Oeste)- Dia 26/02 (sábado), das 10h até o final do primeiro tempo

TORCIDA DO VASCO

São Januário- Dias 24 e 25/02 (quinta e sexta), das 11h às 18h- Dia 26/02 (sábado), das 11h às 13h

Loja Gigante da Colina Grande Rio Shopping (Rua Maria Sendas, 111, Loja 442 – São João de Meriti)- Dias 24 e 25/02 (quinta e sexta), das 11h às 18h

Loja Gigante da Colina Copacabana (Rua Figueiredo Magalhães, 286, Loja C)- Dias 24 e 25/02 (quinta e sexta), das 11h às 18h

Loja Gigante da Colina Via Parque Shopping (Avenida Ayrton Senna, 3000, Loja 230)- Dias 24 e 25/02 (quinta e sexta), das 11h às 18h

Loja Gigante da Colina Icaraí (Rua Presidente Backer, 195, Loja 104, Icaraí, Niterói)- Dias 24 e 25/02 (quinta e sexta), das 11h às 18h

Loja Gigante da Colina Nova América Shopping (Av. Pastor Martn Luther King Jr, 126, Loja 108)- Dias 24 e 25/02 (quinta e sexta), das 11h às 18h

Loja Gigante da Colina Jardim Guadalupe (Av. Brasil, 22.155, Guadalupe)- Dias 24 e 25/02 (quinta e sexta), das 11h às 18h

Estádio Nilton Santos (Bilheteria Leste)- Dia 26/02 (sábado), das 10h até o final do primeiro tempo

IMPORTANTE: As gratuidades poderão ser retiradas em todos os pontos de venda nos dias 24 e 25/02. NÃO haverá retirada de gratuidades no dia da partida (26/02).

ACESSO AO ESTÁDIO

- Os portões abrirão às 15h- É obrigatório o uso de máscara- O público deverá obedecer a marcação dos assentos, somente utilizando aqueles autorizados para uso- É vedada a entrada com alimentos e bebidas no estádio

Estacionamento: O estacionamento Norte 1 estará aberto para o público. Sócios dos dois clubes terão desconto e pagarão R$ 30, mediante à apresentação da carteirinha ou a tela logada do portal do sócio no celular. O preço para não-sócios será de R$ 50.

SAÍDA DO ESTÁDIO

A saída do estádio será realizada de forma escalonada, direcionada pela equipe de orientação de público presente.