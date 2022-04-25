Fluminense x Unión Santa Fe: prováveis times, desfalques e onde assistir à Sul-Americana

A fase de grupos da Copa Sul-Americana chega à terceira rodada e já ganha contornos decisivos para as equipes. Nesta terça-feira, o Fluminense terá um importante confronto diante do Unión Santa Fe, da Argentina, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Os argentinos estão em segundo, enquanto os brasileiros são apenas os terceiros. Apenas o líder da chave se classifica para as oitavas de final.O Flu chega pressionado depois de ser atropelado pelo Junior Barranquilla (COL) na última rodada e trata a partida como "vencer ou vencer" para manter vivo o sonho da classificação. A equipe de Abel Braga chega de uma derrota para o Internacional no Brasileirão em casa e tenta se recuperar na frente de sua torcida. Felipe Melo segue fora. Yago Felipe e Caio Paulista tem chances de retorno, enquanto Manoel é dúvida.
O Santa Fe também chega em situação complicada com três derrotas seguidas, incluindo no último sábado para o Gimnasia y Esgrima, por 1 a 0, mesmo com os titulares em campo. No Campeonato Argentino, está apenas em nono lugar faltando duas rodadas para o fim da fase de classificação.FICHA TÉCNICA:FLUMINENSE X UNIÓN SANTA FE
Data/Hora: 26/04/2022, às 21h30Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Esteban Ostojich (URU)Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e Carlos Barreiro (URU)Onde assistir: Conmebol TV e tempo real do LANCE!
FLUMINENSE (Técnico: Abel Braga)Fábio; Nino, Luccas Claro e David Braz; Calegari, André, Yago Felipe (Martinelli), Ganso e Cris Silva; Arias (Willian) e Cano.
Desfalques: Felipe Melo (cirurgia no joelho), Luan Freitas (cirurgia no joelho)Pendurados: NinguémSuspensos: Ninguém
UNIÓN SANTA FE (Técnico: Gustavo Munúa)Santiago Mele; Brian Blasi, Franco Calderón, Diego Polenta e Claudio Corvalán; Sebastián Jaurena, Juan Portillo, Juan Nardoni e Imanol Machuca; Mauro Luna Diale e Matías Gallegos.
Desfalques: Federico Vera (lesão muscular), Gastón González (ruptura no ligamento) e Sebastián Moyano (inflamação no joelho)Pendurados: Emanuel BrítezSuspensos: Ninguém