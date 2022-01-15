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Fluminense x Santos: prováveis times, horário e onde assistir o jogo da Copinha

Duas das melhores bases do país se enfrentam neste domingo, pelas oitavas de final da competição em Araraquara...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2022 às 16:30

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 16:30

Um clássico entre duas das maiores categorias de base do país vai definir o classificado para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Fluminense e Santos se enfrentam em duelo de gigantes neste domingo, às 19h30, em Araraquara, pelas oitavas da competição. Quem vencer pega o time que passar do duelo entre Bahia e Mirassol.Pelo lado tricolor, os Moleques de Xerém seguem com 100% de aproveitamento e deixaram a Ponte Preta para trás com um 3 a 0 em confortável vitória. Luan Brito voltou a marcar como havia feito na segunda fase, assim como John Kennedy e Matheus Martins, jogadores do profissional que estão disputando a Copinha.
Os Meninos da Vila também venceram todos os jogos da primeira fase e se classificaram em primeiro do Grupo 8. Depois, o time derrotou o Chapadinha, do Maranhão, por 3 a 0. Por último, reencontrou a Ferroviária e, mesmo jogando quase todo o segundo tempo com um jogador a mais, empatou em 0 a 0. A classificação veio nos pênaltis.FICHA TÉCNICAFLUMINENSE X SANTOS
Data/Hora: 16/01/2022, às 19h30Local: Estádio Municipal Dr. Ademar Pereira de Barros, Araraquara (SP)Árbitro: Paulo Sergio dos SantosAssistentes: Rodrigo Meirelles Bernardo e Gabriel Alexandre Torres FlemingOnde assistir: SporTV
FLUMINENSE (Técnico: Eduardo Oliveira)Thiago Gonçalves; Jhonny, Felipe, Davi e Marcos Pedro; Alexsander, Nathan, Wallace; Yago, Matheus Martins e John Kennedy.
SANTOS (Técnico: Elder Campos)Diógenes, Sandro Perpétuo, Dérick, Jair e Lucas Pires; Jhonnathan, João Victor e Ed Carlos (Fernandinho); Weslley Patati, Lucas Barbosa e Rwan Seco.
Crédito: JohnKennedyeRwansãoosartilheirosdeFluminenseeSantos,comtrêsgolscada(MontagemLance!

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