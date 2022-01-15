Fluminense x Santos: prováveis times, horário e onde assistir o jogo da Copinha

Um clássico entre duas das maiores categorias de base do país vai definir o classificado para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Fluminense e Santos se enfrentam em duelo de gigantes neste domingo, às 19h30, em Araraquara, pelas oitavas da competição. Quem vencer pega o time que passar do duelo entre Bahia e Mirassol.Pelo lado tricolor, os Moleques de Xerém seguem com 100% de aproveitamento e deixaram a Ponte Preta para trás com um 3 a 0 em confortável vitória. Luan Brito voltou a marcar como havia feito na segunda fase, assim como John Kennedy e Matheus Martins, jogadores do profissional que estão disputando a Copinha.