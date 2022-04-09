Fluminense x Santos: prováveis times e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Vai começar o Campeonato Brasileiro 2022. Neste sábado (09), às 16h30, Fluminense e Santos abrem a disputa da competição no Maracanã com a primeira rodada. De um lado, o Tricolor comandado por Abel Braga está embalado e confiante com o título do carioca sobre o Flamengo. Do outro, o Peixe precisa se provar depois de ficar fora das fases decisivas do Paulistão e perder na Sul-Americana.
Depois de semanas turbulentas, o Flu vive novamente uma fase de confiança e amor com a torcida. Por isso, fez um treino aberto antes da estreia no Brasileirão e contou com o apoio dos tricolores. Calegari, Manoel e Nino ficam à disposição de Abel, enquanto Felipe Melo segue fora em recuperação da cirurgia no joelho direito. A tendência é que o treinador não vá com força máxima visando o jogo de quarta-feira (13) com o Junior Barranquilla (COL) pela Sul-Americana.
Eliminado antes das fases finais do Campeonato Paulista, o Santos chega para a estreia depois de perder para o Banfield, da Argentina, por 1 a 0 na primeira partida da Sul-Americana. Para tentar mudar o cenário, o técnico Fabián Bustos promoveu mudanças no time. A equipe deve voltar ao esquema 4-3-3, com Madson na lateral-direita, entrando no lugar de Marcos Guilherme e Lucas Pires no lugar de Felipe Jonatan. A dupla de zaga fica por conta de Maicon e Eduardo Bauermann, titulares contra o Banfield. O meio-campo é formado pelos mesmos jogadores da partida do meio de semana: Willian Maranhão, Rodrigo Fernández e Ricardo Goulart.
No setor ofensivo, duas novidades. Marcos Leonardo volta ao time titular após cumprir o primeiro de seus três jogos de suspensão na Sul-Americana, e Jhojan Julio, reforço apresentado oficialmente pelo Santos em coletiva nesta quinta-feira, ganha o lugar de Lucas Barbosa.
FICHA TÉCNICA: FLUMINENSE X SANTOS
- Data e Hora: 09/04/2022, às 16h30
- Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
- Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)
- Onde assistir: Premiere
- FLUMINENSE: Fábio; Nino, Manoel e David Braz; Calegari, André (Wellington), Yago Felipe (Martinelli), PH Ganso e Cris Silva; Jhon Arias (Luiz Henrique) e Cano (Willian). Técnico: Abel Braga
- SANTOS: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Willian Maranhão, Rodrigo Fernández e Ricardo Goulart; Jhojan Julio, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Técnico: Fabián Bustos