Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na Tela

Fluminense x Santos: prováveis times e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Equipes se enfrentam e abrem a primeira rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado, às 16h30, no Maracanã
09 abr 2022 às 08:00

Cano marcou o gol do Fluminense na partida. Argentino também desperdiçou cobrança de pênalti que garantiria a vitória Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Vai começar o Campeonato Brasileiro 2022. Neste sábado (09), às 16h30, Fluminense e Santos abrem a disputa da competição no Maracanã com a primeira rodada. De um lado, o Tricolor comandado por Abel Braga está embalado e confiante com o título do carioca sobre o Flamengo. Do outro, o Peixe precisa se provar depois de ficar fora das fases decisivas do Paulistão e perder na Sul-Americana. 
Depois de semanas turbulentas, o Flu vive novamente uma fase de confiança e amor com a torcida. Por isso, fez um treino aberto antes da estreia no Brasileirão e contou com o apoio dos tricolores. Calegari, Manoel e Nino ficam à disposição de Abel, enquanto Felipe Melo segue fora em recuperação da cirurgia no joelho direito. A tendência é que o treinador não vá com força máxima visando o jogo de quarta-feira (13) com o Junior Barranquilla (COL) pela Sul-Americana. 
Eliminado antes das fases finais do Campeonato Paulista, o Santos chega para a estreia depois de perder para o Banfield, da Argentina, por 1 a 0 na primeira partida da Sul-Americana. Para tentar mudar o cenário, o técnico Fabián Bustos promoveu mudanças no time. A equipe deve voltar ao esquema 4-3-3, com Madson na lateral-direita, entrando no lugar de Marcos Guilherme e Lucas Pires no lugar de Felipe Jonatan. A dupla de zaga fica por conta de Maicon e Eduardo Bauermann, titulares contra o Banfield. O meio-campo é formado pelos mesmos jogadores da partida do meio de semana: Willian Maranhão, Rodrigo Fernández e Ricardo Goulart.
No setor ofensivo, duas novidades. Marcos Leonardo volta ao time titular após cumprir o primeiro de seus três jogos de suspensão na Sul-Americana, e Jhojan Julio, reforço apresentado oficialmente pelo Santos em coletiva nesta quinta-feira, ganha o lugar de Lucas Barbosa. 

FICHA TÉCNICA: FLUMINENSE X SANTOS

  • Data e Hora: 09/04/2022, às 16h30
  • Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
  • Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS) 

  • Onde assistir: Premiere 

  • FLUMINENSE: Fábio; Nino, Manoel e David Braz; Calegari, André (Wellington), Yago Felipe (Martinelli), PH Ganso e Cris Silva; Jhon Arias (Luiz Henrique) e Cano (Willian). Técnico: Abel Braga 
  • SANTOS: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Willian Maranhão, Rodrigo Fernández e Ricardo Goulart; Jhojan Julio, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Técnico: Fabián Bustos

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados