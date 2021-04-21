Fluminense x River Plate: onde ver, prováveis times, desfalques e palpites

Crédito: Fluminense e River Plate se enfrentam nesta quinta, pela primeira rodada da Libertadores (Arte LANCE!

Vai começar a Libertadores para Fluminense e River Plate (ARG). Nesta quinta-feira, brasileiros e argentinos se enfrentam no Maracanã, às 19h, pela primeira rodada da fase de grupos. Enquanto o Tricolor fará sua sétima participação na história do torneio, os Millonarios foram semifinalistas nos últimos quatro anos e estão na competição pela 37ª vez.

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O Flu deve manter o time que já vinha atuando no Campeonato Carioca e foi a base do Brasileirão na última temporada. Dos reforços contratados, Manoel, Cazares e Abel Hernández já estão disponíveis. Raúl Bobadilla não teve a documentação processada a tempo e David Braz ainda cumpre isolamento por Covid-19 e, portanto, estão fora. Em 10 jogos na temporada, o Tricolor teve seis vitórias, um empate e três derrotas, e vem de três triunfos consecutivos.

Pelo lado do River Plate, a equipe não perde uma partida desde o dia 8 de março. Desde então foram três empates e quatro vitórias. No último jogo antes da estreia na Liberta, goleada por 5 a 0 contra o Central Cordoba. Dúvidas na véspera do confronto, De La Cruz e Palavecino são as boas notícias na lista de relacionados do técnico Marcelo Gallardo.

Veja a tabela completa da Libertadores

FICHA TÉCNICAFLUMINENSE X RIVER PLATE

Data/Hora: 22/04/2021, às 19h (de Brasília)Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Roberto Tobar (CHI)Assistentes: Christian Schiemann (CHI) e Claudio Rios (CHI)Onde ver: Fox Sports, Facebook e tempo real do LANCE!.FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egidio; Wellington, Martinelli, Yago Felipe e Nenê; Fred e Kayky.

Desfalques: Matheus Ferraz (lesionado), Raúl Bobadilla (não inscrito a tempo) e David Braz (Covid-19)

RIVER PLATE (Técnico: Marcelo Gallardo)Armani, Montiel, Paulo Díaz, Maidana (Héctor Martínez) e Fabrizio Angileri; Palavecino, Enzo Pérez e De La Cruz; Lucas Beltrán, Borré e Julián Álvarez.

Desfalques: Matías Suárez e Pinola (lesão)Suspensos: Robert Rojas e Jorge Arrascal (expulsos na semifinal de 2020)

Palpites: Na redação do LANCE!, 50% acreditam na vitória do Fluminense, enquanto 25% apostam no empate e os outros 25% no River Plate.VEJA AS MATÉRIAS ESPECIAIS SOBRE A LIBERTADORES