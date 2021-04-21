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futebol

Fluminense x River Plate: onde ver, prováveis times, desfalques e palpites

Brasileiros e argentinos se enfrentam na estreia pela Libertadores nesta quinta-feira, no Maracanã, às 19h (de Brasília)...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 19:04

LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2021 às 19:04
Crédito: Fluminense e River Plate se enfrentam nesta quinta, pela primeira rodada da Libertadores (Arte LANCE!
Vai começar a Libertadores para Fluminense e River Plate (ARG). Nesta quinta-feira, brasileiros e argentinos se enfrentam no Maracanã, às 19h, pela primeira rodada da fase de grupos. Enquanto o Tricolor fará sua sétima participação na história do torneio, os Millonarios foram semifinalistas nos últimos quatro anos e estão na competição pela 37ª vez.
> Gestão Mário Bittencourt chega a 26 reforços e cinco treinadores no Fluminense; veja a lista
O Flu deve manter o time que já vinha atuando no Campeonato Carioca e foi a base do Brasileirão na última temporada. Dos reforços contratados, Manoel, Cazares e Abel Hernández já estão disponíveis. Raúl Bobadilla não teve a documentação processada a tempo e David Braz ainda cumpre isolamento por Covid-19 e, portanto, estão fora. Em 10 jogos na temporada, o Tricolor teve seis vitórias, um empate e três derrotas, e vem de três triunfos consecutivos.
Pelo lado do River Plate, a equipe não perde uma partida desde o dia 8 de março. Desde então foram três empates e quatro vitórias. No último jogo antes da estreia na Liberta, goleada por 5 a 0 contra o Central Cordoba. Dúvidas na véspera do confronto, De La Cruz e Palavecino são as boas notícias na lista de relacionados do técnico Marcelo Gallardo.
Veja a tabela completa da Libertadores
FICHA TÉCNICAFLUMINENSE X RIVER PLATE
Data/Hora: 22/04/2021, às 19h (de Brasília)Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Roberto Tobar (CHI)Assistentes: Christian Schiemann (CHI) e Claudio Rios (CHI)Onde ver: Fox Sports, Facebook e tempo real do LANCE!.FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egidio; Wellington, Martinelli, Yago Felipe e Nenê; Fred e Kayky.
Desfalques: Matheus Ferraz (lesionado), Raúl Bobadilla (não inscrito a tempo) e David Braz (Covid-19)
RIVER PLATE (Técnico: Marcelo Gallardo)Armani, Montiel, Paulo Díaz, Maidana (Héctor Martínez) e Fabrizio Angileri; Palavecino, Enzo Pérez e De La Cruz; Lucas Beltrán, Borré e Julián Álvarez.
Desfalques: Matías Suárez e Pinola (lesão)Suspensos: Robert Rojas e Jorge Arrascal (expulsos na semifinal de 2020)
Palpites: Na redação do LANCE!, 50% acreditam na vitória do Fluminense, enquanto 25% apostam no empate e os outros 25% no River Plate.VEJA AS MATÉRIAS ESPECIAIS SOBRE A LIBERTADORES
> Como joga, retrospecto, pontos fortes e fracos: o que esperar do River Plate contra o Fluminense na Libertadores> Grupo da morte? Veja a tabela e as curiosidades dos adversários do Fluminense na Libertadores> Rumo à Libertadores: Confira os maiores artilheiros do Fluminense na competição> Rumo à Libertadores: Fluminense tem mais de 60% dos titulares estreando na competição> Rumo à Libertadores: ambiente, lições... Thiago Neves relembra campanha do Fluminense em 2008> Rumo à Libertadores: tranquilidade, vexames, milagre... as campanhas do Fluminense na fase de grupos

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