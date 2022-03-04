Fluminense x Olímpia: veja como comprar ingressos para o jogo da terceira fase da Libertadores

O Fluminense abriu, nesta sexta-feira, o check-in para a partida contra o Olímpia (PAR), que acontece na próxima quarta-feira, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida da terceira fase da Libertadores. A venda de ingressos para não-sócios, tanto pela internet quanto nas bilheterias, terá início neste sábado, a partir das 10h. Os sócios terão disponíveis três modalidades de acesso ao estádio: a carteirinha de sócio, o E-Ticket e o ingresso tradicional. A retirada do ingresso em uma das bilheterias é obrigatória para não-sócios.Inicialmente será aberta a venda somente para o Setor Leste (Superior e Inferior). O Fluminense disponibilizará os ingressos para os setores de acordo com a demanda, seguindo a seguinte ordem: Leste, Oeste e, por fim, Sul. Não haverá venda de ingressos no Nilton Santos. No dia da partida (quarta-feira), a bilheteria do estádio só funcionará para a retirada de ingressos comprados pela internet.
Para acessar o estádio é obrigatório estar em dia com o calendário de vacinação. Para pessoas com 50 anos ou mais, a dose de reforço. De 18 a 49 anos a segunda dose (ou dose única) ou dose de reforço (caso já tenha 4 meses ou mais da segunda dose). Menores de 18 anos não tem necessidade de comprovação.
A abertura das vendas seguirá a seguinte ordem de prioridade:
Sócios- Tricolor de Coração, Check-Ins e Pacote Futebol – 04/03 (sexta-feira), às 16h- Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – 04/03 (sexta -feira), às 18h- Guerreiro – 04/03 (sexta -feira), às 21h
Vendas em nense.com.br, na aba “Ingressos”
Não-Sócios e torcida visitante: 25/03 (sábado), às 10h- Não-Sócios do Fluminense: Vendas em fluminensefc.futebolcard.com- Torcida visitante: Vendas em olimpia.futebolcard.com
Encerramento das vendas pela internet: 08/03 (terça-feira), às 23h59VALORES
Setores Leste (Superior e Inferior),Oeste (Superior e Inferior) e Sul
Sócios- Tricolor de Coração, Check-Ins e Pacote Futebol – R$ 0- Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – R$ 20- Guerreiro – R$ 50
Não-Sócios- Inteira - R$ 60- Meia-entrada - R$ 30
Setor Norte - TORCIDA VISITANTE- Inteira - R$ 60- Meia-entrada - R$ 30
GRATUIDADE: Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso, que poderá ser feita em qualquer um dos pontos listados abaixo. As gratuidades NÃO poderão ser retiradas no dia da partida.
RETIRADA DO INGRESSO
A retirada do ingresso é obrigatória para não-sócios. Quem precisar efetuar a troca do ingresso deverá comparecer a um dos locais de retirada portando documento oficial com foto e o voucher do ingresso, além do cartão utilizado na compra (caso a compra tenha sido realizada com cartão de terceiros, apresente uma cópia do cartão, cópia do documento do dono do cartão e declaração de próprio punho do dono do cartão autorizando a retirada). É necessário apresentar também o comprovante de vacinação.
Confira os pontos de venda e retirada:
TORCIDA DO FLUMINENSE
Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)- Sábado (05/03), das 10h às 20h- Domingo (06/03), das 10h às 17h- Segunda (07/03), das 10h às 20h- Terça (08/03), das 10h às 20h- Quarta (09/03), das 10h às 17h
Maracanã – Bilheteria 1 (Rua Professor Eurico Rabelo s/n)- Sábado (05/03), das 10h às 17h- Domingo (06/03), das 10h às 17h- Segunda (07/03), das 10h às 17h- Terça (08/03), das 10h às 17h- Quarta (09/03), das 10h às 17h
Plaza Shopping Niterói – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Quinze de Novembro, 8)- Sábado (05/03), das 10h às 21h- Domingo (06/03), das 13h às 20h- Segunda (07/03), das 10h às 21h- Terça (08/03), das 10h às 21h
Nova América – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Loja 1406)- Sábado (05/03), das 10h às 21h- Domingo (06/03), das 13h às 20h- Segunda (07/03), das 10h às 21h- Terça (08/03), das 10h às 21h
Caxias Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Rod. Washington Luiz, 2.895)- Sábado (05/03), das 10h às 21h- Domingo (06/03), das 13h às 20h- Segunda (07/03), das 10h às 21h- Terça (08/03), das 10h às 21h
Shopping Madureira – Loja Oficial Fluminense FC (Estrada do Portela, 222)- Sábado (05/03), das 10h às 21h- Domingo (06/03), das 15h às 20h- Segunda (07/03), das 10h às 21h- Terça (08/03), das 10h às 21h
Barra Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 4.666, Loja 259)- Sábado (05/03), das 10h às 21h- Domingo (06/03), das 13h às 20h- Segunda (07/03), das 10h às 21h- Terça (08/03), das 10h às 21h
Partage Shopping São Gonçalo – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Presidente Kennedy, 425, Loja 321)- Sábado (05/03), das 10h às 21h- Domingo (06/03), das 13h às 20h- Segunda (07/03), das 10h às 21h- Terça (08/03), das 10h às 21h
TopShopping Nova Iguaçu – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Governador Roberto Silveira, 540, Quiosque 112)- Sábado (05/03), das 10h às 21h- Domingo (06/03), das 13h às 20h- Segunda (07/03), das 10h às 21h- Terça (08/03), das 10h às 21h
Copacabana – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)- Sábado (05/03), das 10h às 15h- Domingo (06/03), das 10h às 14h- Segunda (07/03), das 10h às 17h- Terça (08/03), das 10h às 17h
Bangu Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Fonseca, 240, Quiosque 9A)- Sábado (05/03), das 10h às 21h- Domingo (06/03), das 13h às 20h- Segunda (07/03), das 10h às 21h- Terça (08/03), das 10h às 21h
Park Shopping Campo Grande – Loja Oficial Fluminense FC (Estrada do Monteiro, 1200, Loja 206)- Sábado (05/03), das 10h às 21h- Domingo (06/03), das 13h às 20h- Segunda (07/03), das 10h às 21h- Terça (08/03), das 10h às 21h
Américas Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 15500, Loja 111 A)- Sábado (05/03), das 10h às 21h- Domingo (06/03), das 13h às 20h- Segunda (07/03), das 10h às 21h- Terça (08/03), das 10h às 21h
Cabo Frio – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Henrique Terra,1700)- Sábado (05/03), das 10h às 21h- Domingo (06/03), das 13h às 20h- Segunda (07/03), das 10h às 21h- Terça (08/03), das 10h às 21h
Norte Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Dom Helder Camara, 547)- Sábado (05/03), das 10h às 21h- Domingo (06/03), das 13h às 20h- Segunda (07/03), das 10h às 21h- Terça (08/03), das 10h às 21h
Estádio Nilton Santos – Bilheteria Leste (APENAS PARA RETIRADA DE INGRESSOS COMPRADOS PELA INTERNET)- Quarta (09/03), das 10h até o final do primeiro tempo
TORCIDA VISITANTE
Maracanã – Bilheteria 1 (Rua Professor Eurico Rabelo s/n)- Sábado (05/03), das 10h às 17h- Domingo (06/03), das 10h às 17h- Segunda (07/03), das 10h às 17h- Terça (08/03), das 10h às 17h- Quarta (09/03), das 10h às 17h
ACESSO AO ESTÁDIO
- Os portões abrirão às 18h30- É obrigatório o uso de máscara- São proibidas ações como "rua de fogo" para recepção dos jogadores na chegada ao estádio, bem como a entrada no estádio com bandeirões, bandeiras em hastes de qualquer tipo, fogos, sinalizadores, pau de selfie e guarda-chuva.- O público deverá obedecer a marcação dos assentos, somente utilizando aqueles autorizados para uso- É vedada a entrada com alimentos e bebidas no estádio