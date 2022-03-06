Fluminense x Olimpia já tem mais de 22 mil ingressos vendidos

Após o título da Taça Guanabara, o Fluminense já tem outro grande desafio na próxima quarta, pela terceira fase da Libertadores, contra o Olimpia, no Nilton Santos, ás 21h30, no horário de Brasília. Mais de 22 mil ingressos já foram vendidos para o jogo de ida do duelo por vaga na fase de grupos.No Setor Leste (inferior e superior), os ingressos já estão esgotados. Ainda há entradas disponíveis para a partida, nos setores Oeste inferior e superior. As vendas para o Setor Sul ainda não foram abertas.
As vendas serão esgotadas na próxima terça, às 23h59 de Brasília e a promessa é de casa cheia.
Para acessar o estádio é obrigatório estar em dia com o calendário de vacinação. Para pessoas com 50 anos ou mais, a dose de reforço. De 18 a 49 anos a segunda dose (ou dose única) ou dose de reforço (caso já tenha 4 meses ou mais da segunda dose). Menores de 18 anos não tem necessidade de comprovação.
Os sócios terão disponíveis três modalidades de acesso ao estádio: a carteirinha de sócio, o E-Ticket e o ingresso tradicional. A retirada do ingresso em uma das bilheterias é obrigatória para não-sócios.ONDE COMPRAR
SóciosVendas em nense.com.br, na aba “Ingressos”
Não-Sócios e torcida visitante- Não-Sócios do Fluminense: Vendas em fluminensefc.futebolcard.com- Torcida visitante: Vendas em olimpia.futebolcard.com
Encerramento das vendas pela internet: 08/03 (terça-feira), às 23h59
VALORES
Setores Leste (Superior e Inferior),Oeste (Superior e Inferior) e Sul
Sócios- Tricolor de Coração, Check-Ins e Pacote Futebol – R$ 0- Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – R$ 20- Guerreiro – R$ 50
Não-Sócios- Inteira - R$ 60- Meia-entrada - R$ 30
Setor Norte - TORCIDA VISITANTE- Inteira - R$ 60- Meia-entrada - R$ 30
GRATUIDADE: Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão apresentar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso, que poderá ser feita em qualquer um dos pontos listados abaixo. As gratuidades NÃO poderão ser retiradas no dia da partida.
RETIRADA DO INGRESSO
A retirada do ingresso é obrigatória para não-sócios. Quem precisar efetuar a troca do ingresso terá de comparecer em um dos pontos de retirada com documento oficial com foto e o voucher do ingresso, além do cartão utilizado na compra (caso a compra tenha sido realizada com cartão de terceiros, apresente uma cópia do cartão, cópia do documento do dono do cartão e declaração de autorização do dono do cartão). É necessário apresentar também o comprovante de vacinação.
Confira os pontos de venda e retirada:
TORCIDA DO FLUMINENSE
Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)- Sábado (05/03), das 10h às 20h- Domingo (06/03), das 10h às 17h- Segunda (07/03), das 10h às 20h- Terça (08/03), das 10h às 20h- Quarta (09/03), das 10h às 17h
Maracanã – Bilheteria 1 (Rua Professor Eurico Rabelo s/n)- Sábado (05/03), das 10h às 17h- Domingo (06/03), das 10h às 17h- Segunda (07/03), das 10h às 17h- Terça (08/03), das 10h às 17h- Quarta (09/03), das 10h às 17h
Plaza Shopping Niterói – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Quinze de Novembro, 8)- Sábado (05/03), das 10h às 21h- Domingo (06/03), das 13h às 20h- Segunda (07/03), das 10h às 21h- Terça (08/03), das 10h às 21h
Nova América – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Loja 1406)- Sábado (05/03), das 10h às 21h- Domingo (06/03), das 13h às 20h- Segunda (07/03), das 10h às 21h- Terça (08/03), das 10h às 21h
Caxias Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Rod. Washington Luiz, 2.895)- Sábado (05/03), das 10h às 21h- Domingo (06/03), das 13h às 20h- Segunda (07/03), das 10h às 21h- Terça (08/03), das 10h às 21h
Shopping Madureira – Loja Oficial Fluminense FC (Estrada do Portela, 222)- Sábado (05/03), das 10h às 21h- Domingo (06/03), das 15h às 20h- Segunda (07/03), das 10h às 21h- Terça (08/03), das 10h às 21h
Barra Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 4.666, Loja 259)- Sábado (05/03), das 10h às 21h- Domingo (06/03), das 13h às 20h- Segunda (07/03), das 10h às 21h- Terça (08/03), das 10h às 21h
Partage Shopping São Gonçalo – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Presidente Kennedy, 425, Loja 321)- Sábado (05/03), das 10h às 21h- Domingo (06/03), das 13h às 20h- Segunda (07/03), das 10h às 21h- Terça (08/03), das 10h às 21h
TopShopping Nova Iguaçu – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Governador Roberto Silveira, 540, Quiosque 112)- Sábado (05/03), das 10h às 21h- Domingo (06/03), das 13h às 20h- Segunda (07/03), das 10h às 21h- Terça (08/03), das 10h às 21h
Copacabana – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)- Sábado (05/03), das 10h às 15h- Domingo (06/03), das 10h às 14h- Segunda (07/03), das 10h às 17h- Terça (08/03), das 10h às 17h
Bangu Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Fonseca, 240, Quiosque 9A)- Sábado (05/03), das 10h às 21h- Domingo (06/03), das 13h às 20h- Segunda (07/03), das 10h às 21h- Terça (08/03), das 10h às 21h
Park Shopping Campo Grande – Loja Oficial Fluminense FC (Estrada do Monteiro, 1200, Loja 206)- Sábado (05/03), das 10h às 21h- Domingo (06/03), das 13h às 20h- Segunda (07/03), das 10h às 21h- Terça (08/03), das 10h às 21h
Américas Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 15500, Loja 111 A)- Sábado (05/03), das 10h às 21h- Domingo (06/03), das 13h às 20h- Segunda (07/03), das 10h às 21h- Terça (08/03), das 10h às 21h
Cabo Frio – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Henrique Terra,1700)- Sábado (05/03), das 10h às 21h- Domingo (06/03), das 13h às 20h- Segunda (07/03), das 10h às 21h- Terça (08/03), das 10h às 21h
Norte Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Dom Helder Camara, 547)- Sábado (05/03), das 10h às 21h- Domingo (06/03), das 13h às 20h- Segunda (07/03), das 10h às 21h- Terça (08/03), das 10h às 21h
Estádio Nilton Santos – Bilheteria Leste (APENAS PARA RETIRADA DE INGRESSOS COMPRADOS PELA INTERNET)- Quarta (09/03), das 10h até o final do primeiro tempo
TORCIDA VISITANTE
Maracanã – Bilheteria 1 (Rua Professor Eurico Rabelo s/n)- Sábado (05/03), das 10h às 17h- Domingo (06/03), das 10h às 17h- Segunda (07/03), das 10h às 17h- Terça (08/03), das 10h às 17h- Quarta (09/03), das 10h às 17h