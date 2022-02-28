Fluminense x Millonarios: onde assistir, desfalques e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

A estreia do Fluminense na Libertadores foi o pontapé inicial que a equipe precisava. No Estádio El Campín, em Bogotá, o Tricolor não foi abatido pela altitude e venceu o Millonarios, de virada, por 2 a 1. Nesta terça-feira, as equipe decidem quem avança para a terceira rodada da competição, em São Januário, às 21h30. A partida será transmitida pelo Cariocão Play, SBT Rio, ESPN e Tempo Real do LANCE! Para o duelo, Abel Braga precisará fazer mudanças. Na estreia da Libertadores, Fred sofreu uma lesão na coxa e dará lugar a Germán Cano, que atuou na última rodada do Carioca. Fábio, que foi escalado na primeira partida e defendeu um pênalti, também pode ser escalado, uma vez que Marcos Felipe jogou com o time alternativo no estadual. O técnico ainda adiantou que pode fazer mais alterações, baseando-se na partida contra o Vasco, mas deve manter pelo menos a maioria dos titulares.