Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fluminense x Millonarios: onde assistir, desfalques e prováveis escalações do jogo pela Libertadores
futebol

Fluminense x Millonarios: onde assistir, desfalques e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

Fluminense venceu a partida de ida por 2 a 1, no Estádio El Campín; Sem Fred, Cano ganha a vaga no time principal e Fábio pode ocupar a meta...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 17:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2022 às 17:35
A estreia do Fluminense na Libertadores foi o pontapé inicial que a equipe precisava. No Estádio El Campín, em Bogotá, o Tricolor não foi abatido pela altitude e venceu o Millonarios, de virada, por 2 a 1. Nesta terça-feira, as equipe decidem quem avança para a terceira rodada da competição, em São Januário, às 21h30. A partida será transmitida pelo Cariocão Play, SBT Rio, ESPN e Tempo Real do LANCE! Para o duelo, Abel Braga precisará fazer mudanças. Na estreia da Libertadores, Fred sofreu uma lesão na coxa e dará lugar a Germán Cano, que atuou na última rodada do Carioca. Fábio, que foi escalado na primeira partida e defendeu um pênalti, também pode ser escalado, uma vez que Marcos Felipe jogou com o time alternativo no estadual. O técnico ainda adiantou que pode fazer mais alterações, baseando-se na partida contra o Vasco, mas deve manter pelo menos a maioria dos titulares.
Do lado do Millonarios, o técnico Alberto Gamero não poderá contar com Eduardo Sosa, autor do gol da equipe, que foi expulso no jogo de ida após receber dois cartões amarelos. Em São Januário, os colombianos terão que reverter o placar com um gol de desvantagem. Vale lembrar que o critério do gol qualificado foi extinguido da competição nesta temporada.
> Veja e simule a tabela do CariocaFICHA TÉCNICA FLUMINENSE x MILLONARIOSData/Hora: 01/03/2022, às 21h30Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)Assistentes: Juan Bellati (ARG) e Diego Bonfa (ARG)Onde assistir: Cariocão Play, SBT Rio, ESPN e Tempo Real do LANCE!
FLUMINENSE (Técnico: Abel Braga)​Marcos Felipe (Fábio); Nino, Felipe Melo, David Braz; Calegari (Samuel Xavier), André, Yago Felipe (Ganso), Cris Silva; Luiz Henrique, Willian e Cano. Desfalques: Fred (lesão na coxa), John Kennedy (cirurgia no pé), Luan Freitas (cirurgia no joelho)Pendurados: -
MILLONARIOS (Técnico: Alberto Gamero)​Montero; Perlaza, Llinás, Vargas, Bertel; Vásquez, Vega, Ruiz Rivera. Guerra, David Silva e Herazo.Desfalques: Eduardo Sosa (suspenso)​Pendurados: -
Crédito: FluminenseenfrentaoMillonariosnestaterça-feira,emSãoJanuário(Foto:Staffimages/CONMEBOL

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados