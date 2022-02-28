Fluminense x Millonarios: onde assistir, desfalques e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

A estreia do Fluminense na Libertadores foi o pontapé inicial que a equipe precisava. No Estádio El Campín, em Bogotá, o Tricolor não foi abatido pela altitude e venceu o Millonarios, de virada, por 2 a 1. Nesta terça-feira, as equipe decidem quem avança para a terceira rodada da competição, em São Januário, às 21h30. A partida será transmitida pelo Cariocão Play, SBT Rio, ESPN e Tempo Real do LANCE! Para o duelo, Abel Braga precisará fazer mudanças. Na estreia da Libertadores, Fred sofreu uma lesão na coxa e dará lugar a Germán Cano, que atuou na última rodada do Carioca. Fábio, que foi escalado na primeira partida e defendeu um pênalti, também pode ser escalado, uma vez que Marcos Felipe jogou com o time alternativo no estadual. O técnico ainda adiantou que pode fazer mais alterações, baseando-se na partida contra o Vasco, mas deve manter pelo menos a maioria dos titulares.
Do lado do Millonarios, o técnico Alberto Gamero não poderá contar com Eduardo Sosa, autor do gol da equipe, que foi expulso no jogo de ida após receber dois cartões amarelos. Em São Januário, os colombianos terão que reverter o placar com um gol de desvantagem. Vale lembrar que o critério do gol qualificado foi extinguido da competição nesta temporada.
> Veja e simule a tabela do CariocaFICHA TÉCNICA FLUMINENSE x MILLONARIOSData/Hora: 01/03/2022, às 21h30Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)Assistentes: Juan Bellati (ARG) e Diego Bonfa (ARG)Onde assistir: Cariocão Play, SBT Rio, ESPN e Tempo Real do LANCE!
FLUMINENSE (Técnico: Abel Braga)Marcos Felipe (Fábio); Nino, Felipe Melo, David Braz; Calegari (Samuel Xavier), André, Yago Felipe (Ganso), Cris Silva; Luiz Henrique, Willian e Cano. Desfalques: Fred (lesão na coxa), John Kennedy (cirurgia no pé), Luan Freitas (cirurgia no joelho)Pendurados: -
MILLONARIOS (Técnico: Alberto Gamero)Montero; Perlaza, Llinás, Vargas, Bertel; Vásquez, Vega, Ruiz Rivera. Guerra, David Silva e Herazo.Desfalques: Eduardo Sosa (suspenso)Pendurados: -