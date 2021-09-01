Fluminense x Juventude: prováveis times, desfalques e onde assistir

Em partida atrasada da 14ª rodada do Brasileirão, o Fluminense recebe o Juventude, nesta quinta-feira, às 19h, no Maracanã. Na época, o confronto não aconteceu por conta do adiamento do jogo dos cariocas com o Cerro Porteño (PAR) pela Libertadores. Agora, as equipes fazem confronto direto para tentar dar um salto na tabela.
O Flu, enfim, voltou a vencer na última rodada ao bater o Bahia e está em 13º lugar, com 21 pontos. O técnico Marcão ainda não poderá contar com o atacante Caio Paulista, que tem chances de voltar na próxima semana. Luiz Henrique e Abel Hernández voltam de suspensão.
Já o Juventude chega de dois empates e uma vitória nas últimas partidas e está em 14º, também com 21 pontos. O único desfalque é o meia Wescley, com uma lesão no tornozelo. Já o atacante Paulinho Boia volta após ficar fora contra o São Paulo. FLUMINENSE (Técnico: Marcão)Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André, Martinelli e Yago Felipe; Lucca, Fred e Arias.
Desfalques: Caio Paulista (lesão na coxa), Gabriel Teixeira (desconforto), Ganso (cirurgia no braço) e Hudson (lesão ligamentar)Suspensos: NinguémPendurados: André, Martinelli e Fred
JUVENTUDE (Técnico: Marquinhos Santos)Marcelo Carné; Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Forster (Quintero) e William Matheus; Matheus Jesus, Guilherme Castilho e Wagner; Paulinho Boia, Capixaba e Ricardo Bueno.
Desfalques: Wescley (lesão no tornozelo) Suspensos: NinguémPendurados: Matheus Jesus, Chico, Marcelo Carné, Capixaba, Wescley e Marcos Vinicios