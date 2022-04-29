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Fluminense x Junior Barranquilla (COL): veja como comprar o ingresso da rodada da Sul-Americana

Fluminense disponibilizará o check-in para sócios a partir desta sexta, às 12h; venda online de ingressos começa neste domingo...

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 10:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2022 às 10:25
A etapa dos jogos de volta da fase de grupos da Sul-Americana se aproxima. Na próxima quarta-feira, o Fluminense recebe o Junior Barranquilla no Maracanã, às 21h30, pela quarta rodada da competição. O check-in para sócios será aberto nesta sexta-feira, a partir das 10h. Os torcedores que possuem o plano poderão obter sua entrada via carteirinha, e-ticket ou bilhete tradicional. A venda para não-sócios começa no domingo, de forma online, e segunda presencialmente, a partir das 10h. Em conformidade com o regulamento da Conmebol, o benefício para sócios que permaneceram adimplentes durante a pandemia da Covid-19 não será liberado. Os ingressos variam de R$20 a R$60 e as vendas online e check-in serão encerrados no dia da partida, às 18h30. A retirada dos bilhetes é obrigatória para os não associados. O clube ainda informa que a apresentação de documento oficial com foto, voucher do ingresso, comprovante de vacinação e cartão da compra são obrigatórios no ato da retirada. VALORESSetor Sul
Sócios- Tricolor de Coração, Check-Ins e Pacote Futebol: R$ 0- Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos: R$ 20- Guerreiro: R$ 50
Não-Sócios- Inteira: R$ 60- Meia-entrada: R$ 30
Maracanã Mais​Sócios de todos os planos (exceto Plano Guerreiro): R$ 185Não-Sócios: R$ 300 (inteira) e R$ 185 (meia)
Setor Norte (Torcida visitante)- Inteira: R$ 60- Meia-entrada: R$ 30
Crédito: Fluminenseperdeupor3a0paraoJuniorBarranquillanoprimeirojogo(FOTO:MAILSONSANTANA/FLUMINENSEFC

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