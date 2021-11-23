Fluminense x Internacional: onde assistir, desfalques e prováveis times

Nesta quarta-feira, Fluminense e Internacional se enfrentam em um duelo que pode definir os últimos candidatos para a Libertadores da próxima temporada. Adversários diretos na tabela, em sétimo e oitavo lugar respectivamente, os clubes entram em campo com desfalques e retornos, mas preparados para encarar o confronto como uma final. A partida, válida pela 35ª rodada do Brasileiro, será transmitida pelo SporTV, Premiere e Tempo Real do LANCE!O Tricolor vem de uma vitória sobre o América-MG no Maracanã. Se vencer o Colorado em casa, o time chega a 51 pontos e pode encostar no Red Bull Bragantino, na sexta colocação. Para o duelo, Marcão não poderá contar com quatro jogadores: André cumpre suspensão após terceiro cartão amarelo, Nino lesionou o músculo adutor da coxa esquerda, Nonato não pode enfrentar o Internacional por motivos contratuais e Gabriel Teixeira segue em recuperação. Contudo, o time conta com o retorno de Lucca. O Colorado, por sua vez, sofreu duas derrotas nas últimas rodadas e quer voltar a somar pontos para não se afastar do G8, zona de classificação para a Libertadores. No Maracanã, Aguirre poderá contar com Edenilson, segundo maior artilheiro do time na competição. O meia teve a concessão do efeito suspensivo nesta terça-feira e pode representar o Inter até que o caso seja julgado no Pleno do STJD. Yuri Alberto, número um em gols pelo clube no Brasileiro, ainda é dúvida para a partida.
> Confira a classificação da Série A do BrasileiroFICHA TÉCNICA
FLUMINENSE x INTERNACIONAL
Data/Hora: 24/11/2021, às 21h30Local: Maracanã (RJ)Árbitro: Felipe Fernandes (MG)Assistentes: Guilherme Dias (MG) e Felipe Alan Costa (MG)Árbitro de vídeo: Emerson de Almeida (MG)Onde assistir: SporTV, Premiere e Tempo Real do LANCE!
FLUMINENSE (Técnico: Marcão)Marcos Felipe; Samuel Xavier, David Braz, Luccas Claro e Marlon; Martinelli, Yago e Jhon Arias (Cazares); Luiz Henrique, Caio Paulista e Fred.Suspensos: AndréPendurados: Danilo Barcelos, Fred, Gabriel Teixeira, Jhon Arias, Marcão (treinador) e Marcos Seixas (preparador físico)Desfalques: Paulo Henrique Ganso (cirurgia no braço), Hudson (cirurgia no joelho), Nino (lesão na coxa), Gabriel Teixeira (dores musculares) e Nonato (cláusula contratual)
INTERNACIONAL (Técnico: Diego Aguirre)Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Méndez, Victor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado e Rodrigo Lindoso; Mauricio, Taison e Patrick; Palacios (Yuri Alberto).Suspensos: -Pendurados: Dourado, Edenilson, Zé Gabriel, Taison e Boschilia.Desfalques: Daniel, Rodrigo Moledo, Lucas Ramos e Vinicius Mello.