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futebol

Fluminense x Grêmio: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Tricolor carioca tenta mais uma vitória para encostar de vez no G4 da competição. Sob o comando de Felipão, gaúchos buscam vencer o primeiro jogo e deixar a última colocação...
LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2021 às 19:36

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 19:36

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Grêmio se enfrentam neste sábado, às 21h, no Maracanã. O Tricolor carioca tenta mais uma vitória na competição para encostar de vez no G4 da competição. Por outro lado, os gaúchos buscam vencer a primeira partida e deixar a última colocação na tabela.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro De olho no jogo de volta da Libertadores diante do Cerro Porteño, a tendência é que o técnico Roger Machado opte por um time alternativo. Entre os titulares, o meio-campista Martinelli, que estava suspenso contra os paraguaios deve estar em campo neste sábado, além de Luccas Claro e Egídio.
O zagueiro Manoel continuará na vaga de Nino, que disputará as Olimpíadas pela seleção brasileira. O atacante Fred se recuperou de um edema na coxa direita, porém não está entre os relacionados e será poupado visando o duelo das oitavas da Libertadores. A informação foi inicialmente divulgada pelo "Ge".
Pelo lado do clube gaúcho, Felipão comandará o seu segundo jogo no Brasileirão e terá o retorno de quatro importantes jogadores do elenco. Rafinha, Geromel, Victor Bobsin e Pinares estão entre os relacionados para o duelo de tricolores.
Os três primeiro não viajaram para o Equador durante a semana, pois apresentaram desgaste. O chileno, por sua vez, teve sintomas de gripe. A principal dúvida do comandante gremista é se Rafinha será titular, já que Vanderson tem feito bons jogos e pode ter uma sequência maior como titular.
Em relação aos desfalques, Thiago Santos e Maicon realizaram atividades no CT Luiz Carvalho, e devem retornar aos trabalhos com bola. O atacante Douglas Costa foi liberado para seu casamento na República Dominicana, e Ferreira se recupera de lesão no joelho direito.FICHA TÉCNICAFLUMINENSE x GRÊMIO
Data/Hora: 17/07/2021, às 21h (de Brasília)Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA - PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)VAR: Luciano Roggenbaum (PR)Onde assistir: SporTV, Premiere e tempo real do LANCE!
FLUMINENSE (Técnico; Roger Machado)Muriel, Calegari, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Wellington, Martinelli e Ganso; Luiz Henrique, Gabriel Teixeira (Cazares) e Abel Hernández.
Desfalques: Bobadilla (panturrilha direita), Hudson (joelho direito) e Nino (seleção olímpica).Suspensos: -Pendurados: Abel Hernández e Luiz Henrique
GRÊMIO (Técnico: Luiz Felipe Scolari)Gabriel Chapecó; Rafinha (Vanderson), Geromel, Kannemann e Cortez; Fernando Henrique, Victor Bobsin, Alisson, Jean Pyerre e Léo Pereira; Diego Souza.
Desfalques: Brenno (seleção olímpica), Matheus Henrique (seleção olímpica), Ferreira (lesão no joelho), Douglas Costa (liberado para o casamento), Maicon, Diego Churín e Leonardo Gomes (se recuperam de lesões).Suspensos: -Pendurados: Ferreira, Kannemann, Thiago Santos, Rafinha e Vanderson​PALPITES: Na redação do LANCE!, 70% apostam no Empate, 20% no Fluminense e 10% acham que o Grêmio vencerá o duelo.

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