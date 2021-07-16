Fluminense x Grêmio: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Grêmio se enfrentam neste sábado, às 21h, no Maracanã. O Tricolor carioca tenta mais uma vitória na competição para encostar de vez no G4 da competição. Por outro lado, os gaúchos buscam vencer a primeira partida e deixar a última colocação na tabela.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro De olho no jogo de volta da Libertadores diante do Cerro Porteño, a tendência é que o técnico Roger Machado opte por um time alternativo. Entre os titulares, o meio-campista Martinelli, que estava suspenso contra os paraguaios deve estar em campo neste sábado, além de Luccas Claro e Egídio.

O zagueiro Manoel continuará na vaga de Nino, que disputará as Olimpíadas pela seleção brasileira. O atacante Fred se recuperou de um edema na coxa direita, porém não está entre os relacionados e será poupado visando o duelo das oitavas da Libertadores. A informação foi inicialmente divulgada pelo "Ge".

Pelo lado do clube gaúcho, Felipão comandará o seu segundo jogo no Brasileirão e terá o retorno de quatro importantes jogadores do elenco. Rafinha, Geromel, Victor Bobsin e Pinares estão entre os relacionados para o duelo de tricolores.

Os três primeiro não viajaram para o Equador durante a semana, pois apresentaram desgaste. O chileno, por sua vez, teve sintomas de gripe. A principal dúvida do comandante gremista é se Rafinha será titular, já que Vanderson tem feito bons jogos e pode ter uma sequência maior como titular.

Em relação aos desfalques, Thiago Santos e Maicon realizaram atividades no CT Luiz Carvalho, e devem retornar aos trabalhos com bola. O atacante Douglas Costa foi liberado para seu casamento na República Dominicana, e Ferreira se recupera de lesão no joelho direito.FICHA TÉCNICAFLUMINENSE x GRÊMIO

Data/Hora: 17/07/2021, às 21h (de Brasília)Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA - PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)VAR: Luciano Roggenbaum (PR)Onde assistir: SporTV, Premiere e tempo real do LANCE!

FLUMINENSE (Técnico; Roger Machado)Muriel, Calegari, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Wellington, Martinelli e Ganso; Luiz Henrique, Gabriel Teixeira (Cazares) e Abel Hernández.

Desfalques: Bobadilla (panturrilha direita), Hudson (joelho direito) e Nino (seleção olímpica).Suspensos: -Pendurados: Abel Hernández e Luiz Henrique

GRÊMIO (Técnico: Luiz Felipe Scolari)Gabriel Chapecó; Rafinha (Vanderson), Geromel, Kannemann e Cortez; Fernando Henrique, Victor Bobsin, Alisson, Jean Pyerre e Léo Pereira; Diego Souza.