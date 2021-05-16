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Fluminense x Flamengo: Gabigol ouve provocação sobre episódio do cassino e responde: 'Ganho lá e ganho aqui'

Episódio ocorreu durante o primeiro tempo do jogo de ida da final do Campeonato Carioca...

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 22:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2021 às 22:05
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Fluminense e Flamengo disputam neste sábado os primeiros 90 minutos da final do Campeonato Carioca. Autor do primeiro gol da partida, Gabigol protagonizou um momento curioso durante o primeiro tempo. De acordo com a transmissão do Cariocão TV, o atacante foi provocado por um convidado do Fluminense, presente na arquibancada do Maracanã, que o mandou ir para o cassino - em referência ao episódio polêmico no início de março.
+ Qual o seu favorito? Confira a evolução do uniforme 2 do Flamengo no séculoAo ouvir a provocação, o atacante do Flamengo respondeu na mesma moeda.
- É, eu ganho lá e ganho aqui - teria dito Gabigol.
Flamengo e Fluminense definem o campeão do Carioca em jogos de ida e volta. O confronto decisivo será no próximo sábado, dia 22 de maio, às 21h05, no Maracanã. Se houver empate na soma dos placares, haverá decisão por pênaltis.

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