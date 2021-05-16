Fluminense x Flamengo: Gabigol ouve provocação sobre episódio do cassino e responde: 'Ganho lá e ganho aqui'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Fluminense e Flamengo disputam neste sábado os primeiros 90 minutos da final do Campeonato Carioca. Autor do primeiro gol da partida, Gabigol protagonizou um momento curioso durante o primeiro tempo. De acordo com a transmissão do Cariocão TV, o atacante foi provocado por um convidado do Fluminense, presente na arquibancada do Maracanã, que o mandou ir para o cassino - em referência ao episódio polêmico no início de março.

+ Qual o seu favorito? Confira a evolução do uniforme 2 do Flamengo no séculoAo ouvir a provocação, o atacante do Flamengo respondeu na mesma moeda.

- É, eu ganho lá e ganho aqui - teria dito Gabigol.