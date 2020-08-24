AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Fluminense x Figueirense: onde ver, prováveis times, desfalques e palpites

Equipes fazem o jogo de volta da Copa do Brasil nesta terça-feira; equipe catarinense tem a vantagem após vencer a ida por 1 a 0...

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 18:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 ago 2020 às 18:10
Crédito: LUCAS MERÇON/ FLUMINENSE F.C.
Mais de cinco meses depois, Fluminense e Figueirense, enfim, vão fazer o jogo de volta da Copa do Brasil. Com a vitória do time catarinense na ida, no Orlando Scarpelli, por 1 a 0, os cariocas vão precisar de um placar de 2 a 0 ou mais para avançar. Caso o resultado termine em igualdade, o jogo irá para os pênaltis.
O Flu chega com confiança após uma vitória por 1 a 0 contra o Athletico-PR na Arena da Baixada pelo Campeonato Brasileiro. Foi a primeira do Tricolor fora de casa na competição. Além disso, o técnico Odair Hellmann poderá contar novamente com Hudson e Fred, de volta após lesão.
O Figueirense chega após a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, batendo o Botafogo-SP, por 1 a 0. Antes disso, a equipe vinha de quatro jogos sem vitória e uma eliminação no Campeonato Catarinense.
FLUMINENSE X FIGUEIRENSEData/Hora: 25/08/2020, às 21h30Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)Onde ver: Premiere, SporTV e tempo real do LANCE!.FLUMINENSE (Técnico: Odair Hellmann)Muriel; Calegari, Luccas Claro, Nino, Egídio; Yuri, Dodi, Nenê; Marcos Paulo, Michel Araújo e Evanilson.
Lesionados: FrazanPendurados: Marcos PauloSuspensos: Ninguém
FIGUEIRENSE (Técnico: Márcio Coelho)Sidão; Lucas, Alemão, Pereira, Victor Oliveira (Sanchez); Geovane, Elyeser, Marquinho; Keké, Diego Gonçalves e Everton Santos.
Pendurados: Diego e MatheusSuspensos: Ninguém
Palpites: Na redação do LANCE!, 70% acreditam na classificação do Fluminense e 30% no Figueirense.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

figueirense fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lourival Carvalho Santos Junior, de 24 anos, morreu em um acidente debaixo do viaduto de Carapina
Motociclista morre após acidente com ônibus do Transcol na Serra
Imagem de destaque
Veículos são incendiados em pátio da Secretaria de Educação de São Mateus
Pets, Guia do Dono Elegante
Pets: guia do dono elegante

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados