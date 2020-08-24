Fluminense x Figueirense: onde ver, prováveis times, desfalques e palpites

Crédito: LUCAS MERÇON/ FLUMINENSE F.C.

Mais de cinco meses depois, Fluminense e Figueirense, enfim, vão fazer o jogo de volta da Copa do Brasil. Com a vitória do time catarinense na ida, no Orlando Scarpelli, por 1 a 0, os cariocas vão precisar de um placar de 2 a 0 ou mais para avançar. Caso o resultado termine em igualdade, o jogo irá para os pênaltis.

O Flu chega com confiança após uma vitória por 1 a 0 contra o Athletico-PR na Arena da Baixada pelo Campeonato Brasileiro. Foi a primeira do Tricolor fora de casa na competição. Além disso, o técnico Odair Hellmann poderá contar novamente com Hudson e Fred, de volta após lesão.

O Figueirense chega após a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, batendo o Botafogo-SP, por 1 a 0. Antes disso, a equipe vinha de quatro jogos sem vitória e uma eliminação no Campeonato Catarinense.

FLUMINENSE X FIGUEIRENSEData/Hora: 25/08/2020, às 21h30Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)Onde ver: Premiere, SporTV e tempo real do LANCE!.FLUMINENSE (Técnico: Odair Hellmann)Muriel; Calegari, Luccas Claro, Nino, Egídio; Yuri, Dodi, Nenê; Marcos Paulo, Michel Araújo e Evanilson.

Lesionados: FrazanPendurados: Marcos PauloSuspensos: Ninguém

FIGUEIRENSE (Técnico: Márcio Coelho)Sidão; Lucas, Alemão, Pereira, Victor Oliveira (Sanchez); Geovane, Elyeser, Marquinho; Keké, Diego Gonçalves e Everton Santos.

Pendurados: Diego e MatheusSuspensos: Ninguém